手機充電器全球市佔近二成 深圳上市公司奧海科技違法來台設點緩起訴

深圳證券交易所上市公司廣東省東菀市奧海科技，自2023年2月至2025年1月間，涉嫌未經主管機關許可，違法來台設立據點營運，並收受東菀奧海香港子公司奧海國際17筆、共88.9萬餘元美金作為營運資金。新北地檢署基於其在台前後任沈姓及余姓負責人無前科且態度良好，命2人及奧海各捐款國庫10、20及15萬元後予以緩起訴。

東莞奧海科技主要業務為智慧終端充儲電產品供應商，2020年於深圳證券交易所掛牌上市，該公司專攻消費性電子充儲電、新能源汽車電控系統、數位能源等電源供應領域，並贏得不少中國大陸國家級獎項。2024年手機充電器全球市佔率約18%，主要客戶包括華為、小米、OPPO、亞馬遜等品牌。

檢調查出，東菀奧海為推廣消費性電子通訊及綠色能源產品銷售等業務，先由余男在2023年2月中旬，依東菀奧海業務主管「Richard」指示，以資本額10萬元設立在台據點。