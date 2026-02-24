高雄板模工9樓墜地爆頭慘死 雇主掏231萬元爭取調解獲緩刑
高雄鳳山區保泰路某建案3年前施工時，張姓板模工在電梯井內踩空墜樓，當場爆頭慘死，勞檢發現張男未綁安全繩，且電梯井無防墜網，施工侯姓、陳姓包商均被依過失致死罪起訴，高雄地院審理時，兩人先掏55萬元賠償，另提存176萬元用於後續調解，法官審酌包商有賠償誠意，各判6月、5徒刑，均給予緩刑。
判決指出，2023年1月8日，55歲張姓板模工在保泰路某大樓工地拆除板模，疑似施工不慎踩空鷹架，直接墜落電梯井內，張男自9樓墜落至2樓，等到救護車抵達時，張男已明顯死亡，未送醫急救。
事後勞工單位啟動勞檢，發現張男施工當下未綁有安全繩，且電梯井內為了吊料，也沒有增設防墜網，導致張男從9樓往2樓直墜都沒阻攔，侯姓包商及陳姓工地主任都有責任，依過失致死罪嫌送辦，並經高雄地檢署提起公訴。
高雄地方法院審理時，侯姓包商和陳姓工地主任坦承犯行，強調有意願與張男家屬和解，只是雙方對於金額有爭執，調解才未成功。
法官認為，侯男事後已先賠償55萬喪葬費給張男家屬，並提存176萬元至國庫，用於後續調解賠償使用，認定兩人有彌補過失之意。
法官考量侯姓包商和陳姓工地主任無前科，依過失致人於死罪各判徒刑6月和5月，均可易科罰金，另宣告兩人緩刑2年，張男受雇的公司則依違反職安法判罰30萬元，可上訴。
