快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

高雄板模工9樓墜地爆頭慘死 雇主掏231萬元爭取調解獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳山區保泰路某建案3年前施工時，張姓板模工在電梯井內踩空墜樓，當場爆頭慘死，勞檢發現張男未綁安全繩，且電梯井無防墜網，施工侯姓、陳姓包商均被依過失致死罪起訴，高雄地院審理時，兩人先掏55萬元賠償，另提存176萬元用於後續調解，法官審酌包商有賠償誠意，各判6月、5徒刑，均給予緩刑。

判決指出，2023年1月8日，55歲張姓板模工在保泰路某大樓工地拆除板模，疑似施工不慎踩空鷹架，直接墜落電梯井內，張男自9樓墜落至2樓，等到救護車抵達時，張男已明顯死亡，未送醫急救。

事後勞工單位啟動勞檢，發現張男施工當下未綁有安全繩，且電梯井內為了吊料，也沒有增設防墜網，導致張男從9樓往2樓直墜都沒阻攔，侯姓包商及陳姓工地主任都有責任，依過失致死罪嫌送辦，並經高雄地檢署提起公訴。

高雄地方法院審理時，侯姓包商和陳姓工地主任坦承犯行，強調有意願與張男家屬和解，只是雙方對於金額有爭執，調解才未成功。

法官認為，侯男事後已先賠償55萬喪葬費給張男家屬，並提存176萬元至國庫，用於後續調解賠償使用，認定兩人有彌補過失之意。

法官考量侯姓包商和陳姓工地主任無前科，依過失致人於死罪各判徒刑6月和5月，均可易科罰金，另宣告兩人緩刑2年，張男受雇的公司則依違反職安法判罰30萬元，可上訴。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

工地 電梯 法官

延伸閱讀

高雄壽山動物園白老虎「昭海」 高齡19歲離世

北市職安模擬訓練再升級 體驗吊掛、電焊、綁鋼筋工地實況

北投工地監測數據消失2個月？ 黃瀞瑩：別讓大都更成大「損鄰」時代

南部枯水期 農田水利署高雄管理處：已啟動輪灌機制

相關新聞

女看護顧傳產董座10年 死後從老董子女手中討到千萬遺產

高雄朱姓女子擔任游姓傳產老董看護長達10年，游男癌末病逝前，朱女將游男4658萬元存款領到自己名下，游男元配、子女抓到後...

高雄板模工9樓墜地爆頭慘死 雇主掏231萬元爭取調解獲緩刑

高雄鳳山區保泰路某建案3年前施工時，張姓板模工在電梯井內踩空墜樓，當場爆頭慘死，勞檢發現張男未綁安全繩，且電梯井無防墜網...

爆潘孟安免費住豪宅供養王鴻薇要賠50萬 最高法院廢棄判決發回更審

立委王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德總統競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅，開酸...

通姦除罪化推手涉賣大學宿舍私吞2850萬 墊高價金詐貸銀行1.6億遭訴

知名無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周方慰，為富邦綜合開發股份有限公司負責人（非富邦集團相關企業），涉盜賣公司資產...

發生死亡車禍他自認無過失逕行離去 挨罰吊照終身不得考照提告喊冤

吳姓男子開車時，前方對向車道陳姓男子騎自行車與機車發生碰撞，陳人車倒地滑行至吳的車道，再發生撞擊身亡，吳逕行離去；交通局...

桃園經發局科長認收賄 檢起訴5人聲請沒收逾370萬賄款

桃園市經濟發展局前工業行政科施姓科長、後轉任商業發展科及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，協助護航工廠登記與土地擴展計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。