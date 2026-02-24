快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

桃園經發局科長認收賄 檢起訴5人聲請沒收逾370萬賄款

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市經濟發展局前工業行政科施姓科長、後轉任商業發展科及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，協助護航工廠登記與土地擴展計畫審查，涉犯貪污治罪條例。經桃園地檢署調查，施、秦2人及3名代辦業者均坦承犯行，並主動繳回總計370萬多元犯罪所得，檢方今起訴5人，建請法院量處適當之刑。

檢方調查，本案起源於另一宗企業為申請農地擴廠而行賄經發局副局長的案件。專案小組在溯源偵辦時，意外發現當時任職於工業行政科的施姓科長與秦姓約僱助理，利用職掌工廠變更及毗連非都市土地審查的職權，與代辦業者發展出長期「對價關係」。

其中，吳姓、呂姓代辦業者為求加速其申請的相關案件行政流程或使案件順利通過，即自2018年起透過前經發局張姓退休人員引薦或直接聯繫，共同向承辦人員秦姓助理長期行賄。秦收錢後，利用職務便利提供業者補正時間、優先排定會勘，甚至指導業者如何規避規定或加速行政流程，護航件數達10件，總計收賄金額高達270萬6000元。

施姓前科長則涉嫌在2023年間，於審查某科技公司申請案時，推薦吳姓代辦毗連申請案，並主導修訂「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」，巧妙增加但書規定，使該公司案得以順利通過。吳姓代辦業者為表謝意，分兩次交付共計100萬元賄款給施；同時再以95萬元現金行賄秦姓助理，作為感謝其於該案協助加速會簽各單位、排定會勘等，秦亦收受之。

對此桃園地檢署肅貪專組檢察官塗又臻指揮法務部廉政署，於去年10月發動大規模搜索15處地點，通知包含施、秦等在內共13人到案，檢察官訊問後向法院聲請羈押秦姓被告獲准，施姓被告則諭知10萬具保。檢方表示，考量施與秦在偵查中均坦承犯行，且已主動繳回全部犯罪所得合計370萬6000元，犯後態度良好，今依法提起公訴，建請法院量處適當之刑。

桃園地檢署強調，公務員職權不應成為私人謀財工具，此舉已嚴重損害民眾對行政公平的信賴。檢方將持續加強肅貪工作，以捍衛國家的廉能形象。

桃園市政府經濟發展局前工業行政科施姓科長及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，桃園地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴施、秦2人及3名代辦業者。記者周嘉茹／攝影
桃園市政府經濟發展局前工業行政科施姓科長及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，桃園地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴施、秦2人及3名代辦業者。記者周嘉茹／攝影

桃園地檢署 所得 檢察官

延伸閱讀

大陸歌手曲婉婷新帳號被封 其母張明傑收賄被判無期

酒後不開車竟「開槍」？桃園男叫代駕回家 沿途持空氣槍朝天狂轟

春節出遊好所在 新北經發局推全市18家觀光工廠、產業文化館

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

相關新聞

通姦除罪化推手涉賣大學宿舍私吞2850萬 墊高價金詐貸銀行1.6億遭訴

知名無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周方慰，為富邦綜合開發股份有限公司負責人（非富邦集團相關企業），涉盜賣公司資產...

空軍管制官收22萬涉洩雄三飛彈情資 二審今仍認貪汙判7年

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，許提供情資、收賄22萬元，許涉案部分，一審在去年8月審結，判許7年...

影／警界彭于晏逮捕酒駕男窩他女友房5小時 再爆嘲笑被害人「笨」還查個資

台南市警第二分局中正派出所黃姓警員綽號是「分局彭于晏」，過去屢次眼尖攔查酒駕，是分局公認的酒駕殺手；他被控去年6月取締廖...

影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

台北捷運昨接獲恐嚇訊息，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼，警方獲報根據班車資訊派員清查特定班車及北捷松山站站體，...

發生死亡車禍他自認無過失逕行離去 挨罰吊照終身不得考照提告喊冤

吳姓男子開車時，前方對向車道陳姓男子騎自行車與機車發生碰撞，陳人車倒地滑行至吳的車道，再發生撞擊身亡，吳逕行離去；交通局...

桃園經發局科長認收賄 檢起訴5人聲請沒收逾370萬賄款

桃園市經濟發展局前工業行政科施姓科長、後轉任商業發展科及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，協助護航工廠登記與土地擴展計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。