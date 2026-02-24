快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍管制官收22萬涉洩雄三飛彈情資 二審今仍認貪汙判7年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，許提供情資、收賄22萬元，許涉案部分，一審在去年8月審結，判許7年4月徒刑，全案上訴台中高分院，合議庭近日裁定延押至今年5月，今日審結，合議庭撤銷原判決，但仍認定許犯貪汙罪，依違背職務收賄罪，判刑7年、褫奪公權5年。

更一審依貪汙罪判史濬程年6月、褫奪公權二年，史另涉違反國安法既遂罪，已判刑2年2月確定；許展誠的部分，台中地院在去年8月審結，依違反國安法、貪汙等罪，從重以貪汙罪論處，判刑7年4月，褫奪公權5年。

許上訴台中高分院，院方認許涉貪嫌疑重大，有羈押理由，裁定在去年10月2日羈押，今年1月2日屆滿後，延長羈押至今年3月1日，因押期將屆滿，院方認為羈押理由仍在，裁定從今年3月2日起，延押2月，二審今天審結，仍依違背職務收賄罪，判刑7年。

檢方調查，史濬程在2008年從空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸地區人士「老張」，經老張引介現役飛官許展誠與大陸地區情治人員「子文」認識，子文以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬

史貪圖不法報酬，罔顧國家安全或利益，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠，利用職務之便，提供軍事資料，承諾會視資料價值給予金錢對價。

許男為賺取報酬答應，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，史陸續向許收集其公務上應秘密之文書，陸續交付新台幣3萬元至5萬元不等，許前後收取22萬6000元

史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟，攜至大陸交予「子文」，獲得210萬元。

空軍管制官許展誠涉收錢洩漏軍事資料，二審今審結宣判。圖／本報資料照
空軍管制官許展誠涉收錢洩漏軍事資料，二審今審結宣判。圖／本報資料照

報酬 軍事 貪汙

延伸閱讀

秘魯軍用直升機執行救災任務墜毀 致15人喪命

前空軍桃園基地「05警戒區」活化再生 重現飛行戰備現場

空軍C-130H運輸機投入春節疏運 助民眾返鄉團圓

北市清潔隊員送電鍋涉貪汙 彰化埤頭清潔隊「用這招」：送2個不觸法

相關新聞

通姦除罪化推手涉賣大學宿舍私吞2850萬 墊高價金詐貸銀行1.6億遭訴

知名無照律師、曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」周方慰，為富邦綜合開發股份有限公司負責人（非富邦集團相關企業），涉盜賣公司資產...

空軍管制官收22萬涉洩雄三飛彈情資 二審今仍認貪汙判7年

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，許提供情資、收賄22萬元，許涉案部分，一審在去年8月審結，判許7年...

影／警界彭于晏逮捕酒駕男窩他女友房5小時 再爆嘲笑被害人「笨」還查個資

台南市警第二分局中正派出所黃姓警員綽號是「分局彭于晏」，過去屢次眼尖攔查酒駕，是分局公認的酒駕殺手；他被控去年6月取締廖...

影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

台北捷運昨接獲恐嚇訊息，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼，警方獲報根據班車資訊派員清查特定班車及北捷松山站站體，...

發生死亡車禍他自認無過失逕行離去 挨罰吊照終身不得考照提告喊冤

吳姓男子開車時，前方對向車道陳姓男子騎自行車與機車發生碰撞，陳人車倒地滑行至吳的車道，再發生撞擊身亡，吳逕行離去；交通局...

桃園經發局科長認收賄 檢起訴5人聲請沒收逾370萬賄款

桃園市經濟發展局前工業行政科施姓科長、後轉任商業發展科及秦姓約僱助理，長年收受代辦業者賄賂，協助護航工廠登記與土地擴展計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。