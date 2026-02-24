影／警界彭于晏逮捕酒駕男窩他女友房5小時 再爆嘲笑被害人「笨」還查個資

台南市警第二分局中正派出所黃姓警員綽號是「分局彭于晏」，過去屢次眼尖攔查酒駕，是分局公認的酒駕殺手；他被控去年6月取締廖姓男子涉酒駕，僅對廖開單，沒開後座女友罰單，還趁廖被捕，跑進其女友旅館待5小時到天亮，近日再爆他出言嘲笑被害人「太笨」。

警專37期行政警察科畢業的黃姓警員，自2020年12月19日起至2025年7月1日止任職於中正派出所，取締酒駕績效卓著，曾於2022年偵破345件刑案，拿下全分局最多功獎，獲封「二分局戰神」；去年2月黃才從警察大學二技受訓回來，原本有機會派任巡官，前途一片看好。

台南地檢署本月初將黃起訴指出，去年6月22日凌晨2時5分，黃姓警員在台南市中西區執行擴大臨檢勤務，查獲廖姓男子酒後載石姓女友騎車，結果黃因對石女心生好感，竟故意遺漏隱匿同行乘客石女違規，並趁逮捕廖、讓石女離開後，凌晨4時8分與石女在旅館門口「巧遇」。

黃當時稱已下班退勤，與石女閒聊至上午5時7分，隨即共同進入石女房間，至同日上午10時42分，才共同步出，黃單獨騎車離去；廖從地檢署離開後與石女會合，發現黃竟與女友同房5個多小時，怒不可遏向分局檢舉。分局調查時，黃辯稱只是進房間借廁所，分局已將黃停職。

檢方指揮廉政署南部地區調查組發動搜索，還查出黃於案發當天在派出所內利用手機，將廖身分證正面連同其酒精測定紀錄表等照片分別傳送至家族成員Line群組及張姓女友人Line帳號，私下閒聊議論；黃去年7月遭檢舉事發，被調至偵查隊，竟仍傳偵查報告給張女閒聊。

近日黃再被民眾向分局檢舉指出，遭黃非因公查詢個資，另傳出黃竟曾致電嘲笑被詐女性被害人「太笨」、「這樣都被騙」，並在查女性被害人個資後，稱是要看有無前科再看是否來往；第二分局回應，獲報後立即介入查處黃的違法情事，案件已再移請台南地檢署依法偵辦中。

檢方日前偵訊時，黃承認石女應依法開罰，並無裁量或不予裁罰的空間，同時洩漏偵查中應秘密文書及利用他人個資，供親友私下閒聊交流；石女表示，黃到其住宿房間內閒聊曾告知，她被廖載，應該也要被開罰單、有少開她這張罰單，她才知道自己也是應依法受罰對象。