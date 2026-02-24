影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北捷運昨接獲恐嚇訊息，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼，警方獲報根據班車資訊派員清查特定班車及北捷松山站站體，未發現異常，但查出通訊來源曾多次謊報、恐嚇北捷，進而鎖定犯嫌身分，今凌晨2時許循線在高雄市將涉案男子查緝到案，依法偵辦。

警方調查，北捷公司網路信箱昨傍晚時分接連接獲2件留言，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼；警方接獲北市府捷運局通報後，針對特定班次派員前往北捷松山站，經北捷行控中心調度該班車暫停松山站後，員警逐一清查列車及站體，未發現可疑人事或危險。

專案人員清查恐嚇留言發訊來源，發現該用戶先前就曾多次謊報、恐嚇北捷系統，進而查出發訊者身分，台北市松山分局警方漏夜追查，今凌晨2時許循線到高雄市逮人，涉案男子見警方上門，坦承犯行並配合偵辦。

據悉，涉案男子長期情緒不穩，偶有失控舉動，凌晨員警上門時，其家屬表示十分無奈；警方表示，全案詢後將依恐嚇公眾危安罪嫌將男子移送台北地檢署偵辦並建請檢方聲押，呼籲民眾切勿以任何方式謊報有關危害公共安全的訊息，類似行為恐觸法，相關罪責警方定將嚴正查辦。

