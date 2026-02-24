影／電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

台北捷運昨接獲恐嚇訊息，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼，警方獲報根據班車資訊派員清查特定班車及北捷松山站站體，未發現異常，但查出通訊來源曾多次謊報、恐嚇北捷，進而鎖定犯嫌身分，今凌晨2時許循線在高雄市將涉案男子查緝到案，依法偵辦。

警方調查，北捷公司網路信箱昨傍晚時分接連接獲2件留言，針對特定班車提及「殺人」、「火災」等字眼；警方接獲北市府捷運局通報後，針對特定班次派員前往北捷松山站，經北捷行控中心調度該班車暫停松山站後，員警逐一清查列車及站體，未發現可疑人事或危險。

專案人員清查恐嚇留言發訊來源，發現該用戶先前就曾多次謊報、恐嚇北捷系統，進而查出發訊者身分，台北市松山分局警方漏夜追查，今凌晨2時許循線到高雄市逮人，涉案男子見警方上門，坦承犯行並配合偵辦。