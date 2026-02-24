他沒有民宿登記證臉書卻貼台南永康日租套房出租 挨罰6萬勒令停業

謝姓男子沒有取得民宿登記證卻在臉書張貼日租套房出租文，台南市觀旅局開罰6萬元並勒令停業，謝不服提告主張房屋是自有住宅，沒有旅宿招牌或線上訂房機制，市府僅憑臉書貼文就開罰，程序有重大瑕疵；法院審理後，認定謝卻已對外招攬顧客，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，謝姓男子沒有取得民宿登記證，2024年11月16日卻在臉書PO出「《工商服務》永康交流道日租套房平日1700元起/天，國定假日2300元起/天，加床1人500元（上限2人）（露營用充氣記憶棉十公分床墊），還有一般雙人床墊（兩人），整棟上限10人」等。

台南市觀光旅遊局同年12月4日派員前往稽查，現場無人回應，無法進入；經請謝陳述意見，調查證據及事實，認為謝違反發展觀光條例，裁罰6萬元及勒令停業。謝不服，提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

謝主張，臉書貼文是市場調查性質，貼文照片是他的朋友，沒有金錢往來，如何認定經營民宿？觀旅局未能充分證明他有實際經營住宿業，僅憑臉書開罰，未事前通知說明或給予改善機會，程序上有重大瑕疵。

謝指出，觀旅局僅憑招攬意圖廣告就作出處罰，屬於法律適用錯誤與事實認定不清；該房屋是他自有住宅，無旅宿招牌、無設施改裝，亦無專用平台、線上訂房機制，原處分違反比例原則及行政正當程序，未給予合理舉證機會即逕行開罰並勒令歇業，侵害他的權益。

觀旅局認為，發展觀光條例所規範對象為已妥善準備住宿相關軟硬體設施，可隨時提供住宿、休息相關服務業務，卻未依法領取登記證營利事業，並不以有旅客實際住宿或休息為必要；謝在臉書已貼出外籍人士提行李入住，且與網友互動亦可證非單純市場測試，有經營民宿業務事實，違章事證明確。

合議庭表示，民宿管理採行申請許可制，是為保障旅客住宿安全與權益，並對未經領取民宿登記證者施以處罰，藉此遏止民宿業者未經主管機關核准，規避相關主管機關實施建築構造、消防設施、噪音防制等管制安檢程序即擅自營業。

合議庭認為，謝姓男子除了臉書貼文，還當庭陳稱房屋有提供床、熱水、盥洗設備（如洗臉台、馬桶）房間，居住設備皆有；且臉書貼文是開放所有人皆能閱覽，不論照片內人物是否其朋友，可見謝對外確有以收取對價為目的招攬旅客住宿違章行為。