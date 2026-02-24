白內障爭議案纏訟5年終翻案 眼科名醫賴麗如無罪確定義診列車續駛

歷經5年官司煎熬，嘉義知名眼科醫師賴麗如終於沉冤得雪。她過去因健保白內障手術申報問題，被依詐欺罪判刑2年；全案上訴後，二審最近改判無罪確定，為這起備受矚目的醫療爭議畫下句點。賴麗如強調，感謝司法還她清白，行之多年的公益義診將持續深入各鄉鎮，「義診列車不會停」。

賴麗如2011年擔任診所負責人，因白內障手術健保申報方式遭認定違規，案件經嘉義地檢署起訴，一審由嘉義地方法院判處有期徒刑2年，得易科罰金。判決指出，她以「共同照護」名義，規避每名眼科醫師每月不得超過40例白內障手術的給付規定。值得注意的是，一審判決同時載明，相關病患確實均接受白內障手術，且術後並無不良反應或後遺症，醫療處置本身並無瑕疵。

全案上訴後，台灣高等法院台南高分院合議庭重新審酌相關規範與證據，認為健保對於共同診療情形並未明文規定必須以實際執刀醫師名義申報，制度規範存在不明確之處，難以認定賴麗如具詐欺犯意，遂推翻原判決，改判無罪，全案定讞。依刑事訴訟法第376條規定，詐欺罪經二審判決後原則上不得再上訴第三審，本案就此落幕。