兒少性侵追訴 民團發起連署籲釋憲修法並行

憲法法庭下月召開兒少性侵追訴權釋憲案說明會，民間團體昨發起連署活動，呼籲藉由釋憲與修法雙管齊下，為兒少性侵倖存者守住正義防線。

民國九十五年以前刑法規定，強制性交、強制猥褻等性犯罪追訴期為廿年。憲法法庭公告受理「一一二年度憲民字第三八四號」案件，審理「民國九十五年以前性暴力犯罪追訴期規定」是否違憲，排定三月二日舉行說明會。

台灣光寰協會、公民監督國會聯盟昨天在立法院舉行「釋憲修法雙管齊下，為倖存者守住正義防線」記者會，提出六點訴求，包括全體大法官進行審議、進行公開言詞辯論審理、允許陪伴者出庭、邀請多元專家進行鑑定、救濟強姦罪倖存者，還有立法院盡速審議新法等。

台灣光寰協會理事長蔡尚謙說，這項釋憲行動已推動多年，無論回顧過去或面向未來，相關制度都應該給倖存者足夠時間修復與選擇，呼籲社會各界尊重倖存者主體性，讓他們自行決定揭露與介入方式。

時代力量前立委、律師邱顯智說，呼籲所有大法官出席釋憲案說明會，就算認為案件合憲也應參與討論，保障受害者發聲與伸張正義的機會。

民進黨立委范雲表示，兒少性侵案件有兩個關鍵特質，權力高度不對等，及被害人極度難以求助，根據法務部最新統計資料，我國至少有二四八件案件因為時效完成不起訴，更多人甚至連法律程序都無法進入。

民進黨立委陳培瑜也說，未來將邀請更多立委推動修法，並在實質討論過程當中納入心理、創傷與女性主義法學等多元專業，而非僅限於法律界。

民進黨立委林月琴呼籲，這項議題的關鍵不在法條文字，而是制度是否理解被害人，兒少往往要在多年後才有能力說出口，自己也已經提出相關修法，呼籲立法院開議後盡速排審，同時喊話朝野立委支持憲法法庭正常運作，「倖存者急需不再遲到的正義」。