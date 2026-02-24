聽新聞
0:00 / 0:00

涉造假訪視紀錄 剴剴案社工陳尚潔卸責：保母裝愛小孩

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

「<a href='/search/tagging/2/剴剴案' rel='剴剴案' data-rel='/2/236989' class='tag'><strong>剴剴案</strong></a>」兒福聯盟女<a href='/search/tagging/2/社工' rel='社工' data-rel='/2/103655' class='tag'><strong>社工</strong></a>陳尚潔（中，戴帽者）涉造假訪視紀錄被控過失致死罪，台北地方法院昨傳喚她出庭；陳女說感覺劉彩萱帶小孩積極，才相信對方對剴剴的描述。圖／聯合報系資料照片
「剴剴案」兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）涉造假訪視紀錄被控過失致死罪，台北地方法院昨傳喚她出庭；陳女說感覺劉彩萱帶小孩積極，才相信對方對剴剴的描述。圖／聯合報系資料照片

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審判處無期徒刑、有期徒刑十八年，兒福聯盟女社工陳尚潔涉造假訪視紀錄被控過失致死罪，台北地方法院昨傳喚陳尚潔，陳女表示，她感覺劉彩萱帶小孩積極，相信對方對剴剴的描述。

昨開庭時兒少守護行動團體組成的「剴剴戰士」在法院外高喊「重判陳尚潔」，聲音大到在法庭內都聽得見。

藝人郁方到法院旁聽，聽庭前批陳尚潔「如果保母要下十八層地獄，妳就是要下第十九層」；郁方說，陳尚潔不知什麼原因把剴剴送給劉姓保母，是她一手把剴剴送到地獄，她一手造成的悲劇，卻死不認錯。

合議庭昨先勘驗剴剴被帶去牙醫看診監視畫面。檢察官認為，剴剴就醫時全程表情呆滯、沒有哭鬧，任由劉彩萱擺弄身體，結束後劉彩萱還將成人口罩戴在剴剴眼睛上；陳尚潔律師說，劉彩萱會主動摸剴剴的頭，展現出關心態度，很會包裝與剴剴的關係，讓外人無法看出她與剴剴關係異常。

檢察官職權詢問陳尚潔，陳女說，她二○一七年六月自台大社工系畢業，有取得社會工作師資格，兒福聯盟之前在另一家基金會擔任收出養志工，媒合收出養六年，但因每個機構業務不一樣，她一直在學習。

陳尚潔表示，她上過兒虐辨識課程，另有法律常識教導，有醫師幫忙上課三個小時，說明哪種情形屬於兒虐，不過整體來說只是籠統介紹。

檢方認為，陳尚潔訪視過程未注意剴剴的發育，陳女說，不是每個保母都會去量孩子身高體重，有時是配合打預防針才測量，她撰寫的服務紀錄、工作處遇、交接紀錄內容是與照顧者合作完成的。

陳尚潔說，劉彩萱曾告訴她剴剴會罵髒話、磨牙、自撞自摔等，剴剴二○二三年九月撞傷瘀青，十月她才用辦公室電話和剴剴外婆聯絡，是顧念外婆辛苦，想等小孩傷勢好轉了再通知外婆。

陳尚潔還表示，剴剴掉牙部分是聽了劉彩萱的說法才知道，劉彩萱告訴她剴剴可能受到驚嚇，但有承諾會盡量去照顧孩子、有問題會帶去看醫生，因為劉彩萱表現很積極，她當時相信劉彩萱愛小孩的講法。

剴剴案 保母 無期徒刑 社工 北院 郁方 牙醫 志工

延伸閱讀

剴剴案社工辯當時沒人覺得達通報標準 檢：別扯他人

剴剴案追兒福女社工刑責 陳尚潔：感覺劉彩萱很積極才相信對方

剴剴案女社工出庭 藝人郁方：保母下18層地獄、陳尚潔要下19層

30年前為戲苦練！郁方重拾馬術陪女兒上陣 要把愛留給失依兒

相關新聞

剴剴案追兒福女社工刑責 陳尚潔：感覺劉彩萱很積極才相信對方

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。兒福聯盟社工陳...

守護兒少性侵案倖存者 憲法法庭3月2日開說明會

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，並將於三月二日就受外界矚目的「兒少性侵案追訴...

兒少性侵追訴 民團發起連署籲釋憲修法並行

憲法法庭下月召開兒少性侵追訴權釋憲案說明會，民間團體昨發起連署活動，呼籲藉由釋憲與修法雙管齊下，為兒少性侵倖存者守住正義...

涉造假訪視紀錄 剴剴案社工陳尚潔卸責：保母裝愛小孩

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審判處無期徒刑、有期徒刑十八年，兒福聯盟女社工陳尚潔...

剴剴案社工辯當時沒人覺得達通報標準 檢：別扯他人

男童「剴剴」虐死案，兒盟陳姓社工涉過失致死遭起訴。北院今天開庭審理，陳姓社工辯稱，她只是社會安全網中一環，當時沒人覺得達...

惡龍張錫銘28次聲請假釋全遭否決 法院認定矯正署處分有瑕疵判撤銷

曾是綁架集團首腦、十大槍擊要犯、人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑確定後，在台南監獄服刑；張提出28次聲請假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。