涉造假訪視紀錄 剴剴案社工陳尚潔卸責：保母裝愛小孩

「剴剴案」兒福聯盟女社工陳尚潔（中，戴帽者）涉造假訪視紀錄被控過失致死罪，台北地方法院昨傳喚她出庭；陳女說感覺劉彩萱帶小孩積極，才相信對方對剴剴的描述。圖／聯合報系資料照片

一歲十月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審判處無期徒刑、有期徒刑十八年，兒福聯盟女社工陳尚潔涉造假訪視紀錄被控過失致死罪，台北地方法院昨傳喚陳尚潔，陳女表示，她感覺劉彩萱帶小孩積極，相信對方對剴剴的描述。

昨開庭時兒少守護行動團體組成的「剴剴戰士」在法院外高喊「重判陳尚潔」，聲音大到在法庭內都聽得見。

藝人郁方到法院旁聽，聽庭前批陳尚潔「如果保母要下十八層地獄，妳就是要下第十九層」；郁方說，陳尚潔不知什麼原因把剴剴送給劉姓保母，是她一手把剴剴送到地獄，她一手造成的悲劇，卻死不認錯。

合議庭昨先勘驗剴剴被帶去牙醫看診監視畫面。檢察官認為，剴剴就醫時全程表情呆滯、沒有哭鬧，任由劉彩萱擺弄身體，結束後劉彩萱還將成人口罩戴在剴剴眼睛上；陳尚潔律師說，劉彩萱會主動摸剴剴的頭，展現出關心態度，很會包裝與剴剴的關係，讓外人無法看出她與剴剴關係異常。

檢察官職權詢問陳尚潔，陳女說，她二○一七年六月自台大社工系畢業，有取得社會工作師資格，兒福聯盟之前在另一家基金會擔任收出養志工，媒合收出養六年，但因每個機構業務不一樣，她一直在學習。

陳尚潔表示，她上過兒虐辨識課程，另有法律常識教導，有醫師幫忙上課三個小時，說明哪種情形屬於兒虐，不過整體來說只是籠統介紹。

檢方認為，陳尚潔訪視過程未注意剴剴的發育，陳女說，不是每個保母都會去量孩子身高體重，有時是配合打預防針才測量，她撰寫的服務紀錄、工作處遇、交接紀錄內容是與照顧者合作完成的。

陳尚潔說，劉彩萱曾告訴她剴剴會罵髒話、磨牙、自撞自摔等，剴剴二○二三年九月撞傷瘀青，十月她才用辦公室電話和剴剴外婆聯絡，是顧念外婆辛苦，想等小孩傷勢好轉了再通知外婆。

陳尚潔還表示，剴剴掉牙部分是聽了劉彩萱的說法才知道，劉彩萱告訴她剴剴可能受到驚嚇，但有承諾會盡量去照顧孩子、有問題會帶去看醫生，因為劉彩萱表現很積極，她當時相信劉彩萱愛小孩的講法。