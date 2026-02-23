剴剴案社工辯當時沒人覺得達通報標準 檢：別扯他人

男童「剴剴」虐死案，兒盟陳姓社工涉過失致死遭起訴。北院今天開庭審理，陳姓社工辯稱，她只是社會安全網中一環，當時沒人覺得達通報標準，被檢察官批評「不要扯別人」。

「剴剴」虐死案，台灣高等法院今年1月27日仍判保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。此外，台北地檢署查出，兒福聯盟陳姓社工3次訪視「剴剴」後，明知異常卻未如實寫訪視紀錄，民國113年8月間依過失致死、行使業務登載不實文書等罪嫌起訴陳女，並建請法院從重量刑。

台北地方法院今天開庭審理陳女涉過失致死案，上午勘驗剴剴生前看牙齒監視器畫面。勘驗結束後，公訴檢察官主張，剴剴全程神情呆滯，沒有哭鬧與笑容，任由劉彩萱擺弄身體；看診結束後，劉彩萱將成人口罩戴在剴剴眼睛上，醫師發現後將口罩往下拉。

陳女辯護律師則說，影片看出剴剴在外人面前依附劉彩萱，劉彩萱會牽著剴剴、撫摸頭部表達關心，並提出與剴剴身體健康有關聯問題，積極與牙醫師討論。他並稱，劉彩萱善於包裝自己與剴剴的關係，外人看不出異常。

上午開庭期間，場外兒少守護行動團體等民眾不斷高呼重判陳女，藝人郁方也到場關心，並受訪表示，她認為證據明顯，陳女的確失職嚴重、瀆職、便宜行事。

下午開庭時，審判長吳家桐問陳女，在警詢、檢察官訊問及法院開庭時所陳述內容，是否都出於自由意志，有無被強暴脅迫。陳女說，是她表達沒有錯，但有點不太確定當下狀況，是否有辦法是說出於自由意志。

公訴檢察官問陳女，在訪視過程發現兒虐、性侵等狀況，難道不需通報。陳女表示，除她之外，剴剴有見到醫師、居托訪視員等，若得知剴剴有遭受不當對待依規定會通報，但當時所有人都沒覺得有達到要通報標準，自己只是社會安全網中一環，這是證人所述及她的經驗，遭公訴檢察官批評「不要扯別人」。

公訴檢察官再問：「妳和劉彩萱到底是什麼關係，憑什麼讓妳這麼相信她？」陳女說，她也會問自己，因為先前與劉彩萱有合作一次經驗，「她形象形塑得很好，我事後才發現她原來做了很恐怖的事情。她原本在我面前呈現關心、有愛的樣子，原來都是假的，演得很真，騙了所有人，每次接觸都包裝得很好。」

公訴檢察官詢問，相驗剴剴遺體時，陳女也在場，當時法醫說剴剴全身都是傷，確切死因待解剖確認，陳女為何在處遇紀錄記載，醫師說「疑似溢奶所導致？」陳女說，當時有一位醫事人員提及可能是溢奶所導致，她認為可能是要安撫家屬情緒，有醫師人員這樣講，她就這樣寫，她不是醫生無法判斷。

審判長吳家桐續問陳女，是否因不喜歡先前照顧剴剴的周姓保母，才安排劉彩萱接手照顧剴剴。陳女強調，保母不是她決定的，是負責保母業務的主管安排，選擇劉彩萱是當時大家綜合評估的結果。

歷經全天審理後，此案將於2月26日進行言詞辯論，屆時預計也會訂出宣判期日。