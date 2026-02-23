惡龍張錫銘28次聲請假釋全遭否決 法院認定矯正署處分有瑕疵判撤銷

曾是綁架集團首腦、十大槍擊要犯、人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑確定後，在台南監獄服刑；張提出28次聲請假釋全遭駁回，改打行政訴訟，法院認定矯正署竟仍沿用2018年函詢檢方卻未獲回覆的舊資料，處分有瑕疵，判決撤銷處分及復審決定。可上訴。

判決書指出，張錫銘於1995至2005年犯殺人、擄人勒贖、槍砲等罪，在台南監獄執行期間多次聲請假釋；監獄2024年2月再次提報張的假釋案，矯正署同年3月不予許可，張不服，提起復審遭駁回，張向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

張錫銘主張，他服刑近20年，執行期間無任何違規，獲有18次獎勵，就法務部規定公告「受刑人假釋審核評估量表」各面向審酌評估達83分，已屬執行無期徒刑者最高等級別；矯正署僅以他過往犯行即否決假釋案，違反正當程序，且有基於錯誤事實認定違法，處分當然無效。

張指出，與他同時提報假釋審查者多達139名，審查委員如何能在短時間內作成適法裁量，顯基於不完全、不正確資訊，倉促且恣意裁量，裁量顯屬違法；他先位聲明復審決定及原處分均撤銷、矯正署應作成准予假釋之行政處分，備位聲明原處分違法、原處分無效。

矯正署答辯，依據監獄行刑法，立法者認為許可假釋與否乃行政機關職權決定，張所指假釋量表等級僅為參考資料之一，並非據此即應許可假釋；考量張嚴重危害社會治安，犯行情節非輕，多數案件無和解或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，其再犯風險偏高，原處分於法無違。

法院認為，當時假釋審查會議待審查受刑人多達139名，張錫銘假釋書面審查資料高達5、600頁，委員是否已充分審酌受刑人犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、對犯罪行為實際賠償或規劃、被害人或其遺屬陳述意見等法定假釋應審查事項，令人存疑。

法院指出，台南監獄受刑人報請假釋報告表其中「被害人或其遺屬之陳述意見」欄記載，被害人意見於2018年函詢台南地檢，尚未函覆；顯見並無被害人遺屬陳述意見資料，監獄從未再發函或調查，矯正署亦未通知補正即逕為決定，即有基於不完全資訊而作成行政處分瑕疵。

另外，張主張在監表現優異，有部分案子與被害人達成調解，但矯正署處分理由中並未說明為何不採納有利於張的事證，違反行政程序法應同時注意當事人有利與不利情形規定。