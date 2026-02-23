涉詐健保無罪定讞 嘉市眼科醫師慶幸司法還公道

嘉義市眼科醫師賴麗如5年前被控健保申報不實，遭嘉檢依詐欺罪嫌起訴，一審判處2年徒刑、得易科罰金；日前台灣高等法院台南分院判決無罪定讞，賴麗如今天慶幸司法還公道。

賴麗如今天發布聲明表示，在嘉義地區行醫近30年，診療患者逾10萬人次，白內障手術逾1萬例，長年每月公益義診已數百場次，這場官司改變自己人生軌跡，這段期間更承受很大壓力，慶幸司法最後還公道。

賴麗如表示，未來將持續推進弱勢兒童視力檢查、免費配鏡，她所創立的牛爸爸健康促進關懷協會，將繼續為雲嘉南地區患者服務。

據嘉義地檢署起訴書，嘉義市一家眼科診所被控為規避開刀項目申報健保費規定，由眼科醫師賴麗如開刀項目，向健保署申報為其他醫師操刀，涉從中詐領健保費，檢方依詐欺罪嫌起訴；經嘉義地方法院審理，判處賴麗如應執行有期徒刑2年，如易科罰金，以新台幣2000元折算1日。

全案經上訴，據台南高分院判決書，這起案件發生當時，健保署對於支付白內障手術，如有數位醫師進行共同診療情形，並未規定必須以實際執行手術的醫生名義進行申報，因此，自難認定賴麗如有詐欺犯罪不法意圖，原判決關於賴麗如所處罪刑均撤銷，前項撤銷部分，均無罪，全案定讞。