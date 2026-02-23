剴剴案追兒福女社工刑責 陳尚潔：感覺劉彩萱很積極才相信對方

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10月大男童剴剴保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。兒福聯盟社工陳尚潔涉造假訪視記錄被控過失致死，台北地院今傳喚陳女出庭。陳女表示，她感覺劉彩萱很積極，相信對方對剴剴的描述。

公訴檢察官職權詢問陳尚潔的學、經歷，陳女說，她2017年6月自台大社工系畢業，有取得社會工作師資格，兒福聯盟之前在另一家基金會擔任收出養志工，媒合收出養6年，但因每個機構業務不一樣，其間她一直在學習。

陳尚潔表示，擔任收出養志工有上過兒虐辨識課程，另有法律常識教導，有醫師幫忙上課3個小時，說明哪種情形屬於兒虐，不過，整體來說只是籠統介紹。

檢方認為，陳尚潔訪視過程未注意剴剴的發育。陳女說，不是每個保母都會去量孩子的身高體重，有時是配合打預防針才測量，陳女承認曾撰寫服務紀錄、工作處遇、交接紀錄，但內容是與照顧者合作來完成的。

檢方問陳尚潔剴剴的前一個周姓保母認為1歲多換保母不好為何換成劉彩萱？為何和督導說過周姓保母蠻可怕的？

陳尚潔表示，她很謝謝周姓保母對剴剴的關心，不過，周硬要打電話給她，說可以配合繼續帶剴剴等，她因不喜歡與人衝突，才會覺得周太強勢、可怕。

陳尚潔說，2023年12月24日剴剴過世前3個月，劉彩萱曾告訴她剴剴會罵髒話、磨牙、自撞自摔，剴剴2023年9月時撞傷瘀青，10月她才用辦公室的電話和剴剴的外婆聯絡，是顧念外婆辛苦，想等小孩傷勢好轉再告知外婆即可。

陳尚潔表示，關於剴剴掉牙部分，也是聽了劉彩萱的說法才知道，劉彩萱告訴她剴剴可能受到驚嚇，但有承諾會盡量去照顧孩子、有問題會帶去看醫生，因劉彩萱表現很積極，她當時相信劉彩萱愛小孩的講法。

剴剴案兒福聯盟女社工陳尚潔被控過失致死、偽造文書罪。圖／聯合報系資料照片
剴剴 保母 收出養

