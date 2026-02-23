快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

聽新聞
0:00 / 0:00

新任檢察總長票選推薦 劍青檢改：務實改革二三審功能方為正道

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

最高檢察署檢察總長邢泰釗今年5月7日屆滿，檢察官協會以往會舉行新任總長推薦票選活動，「劍青檢改」今聲明直指，總長票選實益有待商榷，務實改革二、三審功能方為正道。

「劍青檢改」指出，投票選舉固然有其價值，但二、三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，方是真正核心關鍵。當前，最高檢僅存第三審法院對應功能，提起非常上訴，以及最高法院大法庭辯論。「總長」之名，可謂「有名無實」。莫怪乎，往昔投票率甚低，基層檢察官亦不重視。

「劍青檢改」認為，倘能重新檢討二、三審功能，例如參考日韓體制運作模式強化總長功能，甚或另闢蹊徑，整併二、三審為「檢察總署」，形成兩級簡明架構，或許更能有效整合發揮全體效能。斯時，檢察總長職能當更為清晰，成為一位能真正發揮檢察一體，捍衛檢察獨立的領導人物，屆時舉辦票選，方能激發全國檢察官勇於投票之心，憑以凝聚檢察官的集體意志，共同表達出對於總長人選的期待。

「劍青檢改」表示，透過票選總長活動，表達檢察官群體意志，固然能提供總統用人參考，並促使總統對於檢察體系的尊重，以及政治上的權力制衡，而確有政治上的意義與價值。然而，當前制度設計，導致基層檢察官缺乏動力積極投票，甚至不知道該以何等標準進行投票？倘若，積極投票選出最優秀、最幹練的辦案領導，最後竟是送去最高檢察署「雪藏」？還是說三審功能侷限，大家投票恭送一個老前輩去「位高責任輕」的「爽缺」？此等現實的荒誕，顯非耗時、耗力集結檢察官投票凝聚公意之目的。

「劍青檢改」提及，票選涉及選務細節，例如候選人名冊，選票上應列何人？是否應當如遴選檢察長制度一樣，有主動報名者才列入？候選人可否拜票？是否辦理見面說明會？是否僅有檢協會會員可以投票？法務部是否應協助選務，正式在各檢察署設立秘密投票票匭？還是由檢協會理監事、會員分別邀請投票？魔鬼藏在細節裡，此類諸多問題，皆在前幾次活動大量出現。若名不正，則言不順。總長機制既然存在根本性問題，投票與否當然就有疑慮。

檢察總長刑泰釗。圖／本報資料照片
檢察總長刑泰釗。圖／本報資料照片

投票率 檢察官 檢察總長

延伸閱讀

台南議長賄選案二審仍無罪 法界人士認為檢方可能上訴三審

李貞秀遭控不具參選資格 中選會：選務機關依法依例辦理選務

基層焦慮…討論徵召主席選彰化？黃國昌：專心新北市長選務

彰化石笱排水堤岸道路升級 改善員林大村通行環境

相關新聞

新任檢察總長票選推薦 劍青檢改：務實改革二三審功能方為正道

最高檢察署檢察總長邢泰釗今年5月7日屆滿，檢察官協會以往會舉行新任總長推薦票選活動，「劍青檢改」今聲明直指，總長票選實益...

張錫銘28次申請假釋駁回判有瑕疵 矯正署：已依法上訴

綁架集團首腦、十大槍擊要犯人稱「惡龍」的張錫銘2008年被判處無期徒刑目前在台南監獄服刑，28次假釋申請全數遭駁回，張提...

剴剴案追兒福女社工刑責 陳尚潔：感覺劉彩萱很積極才相信對方

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，劉彩萱、劉若琳二審分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。兒福聯盟社工陳...

網路匿名發文自稱「下一個張文」 嘉義男起訴恐嚇公眾罪

嘉義一名24歲洪姓男子因在網路社群發布模仿犯罪的恐嚇言論，涉嫌宣稱要持刀械與汽油彈攻擊高鐵嘉義站，引發社會恐慌。嘉義地檢...

好心給雷親！男子赴銀行辦事 情緒失控打聾同行友人判5月

新北市一名蔡姓男子2024年2月間騎機車搭乘吳姓友人機車到銀行辦事，不料吳男竟情緒失控，先砸毀銀行電視螢幕，又在逃離過程...

虛幣投資虧3百萬他拿斧頭猛剁設局主右手數十下 重傷害未遂起訴

30歲盧姓男子疑不滿林男設局虛擬貨幣投資，害他虧損3百萬元，涉當街復仇持斧頭猛剁林男右手掌數十下，犯後自行報警、開車到新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。