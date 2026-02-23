新任檢察總長票選推薦 劍青檢改：務實改革二三審功能方為正道

最高檢察署檢察總長邢泰釗今年5月7日屆滿，檢察官協會以往會舉行新任總長推薦票選活動，「劍青檢改」今聲明直指，總長票選實益有待商榷，務實改革二、三審功能方為正道。

「劍青檢改」指出，投票選舉固然有其價值，但二、三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，方是真正核心關鍵。當前，最高檢僅存第三審法院對應功能，提起非常上訴，以及最高法院大法庭辯論。「總長」之名，可謂「有名無實」。莫怪乎，往昔投票率甚低，基層檢察官亦不重視。

「劍青檢改」認為，倘能重新檢討二、三審功能，例如參考日韓體制運作模式強化總長功能，甚或另闢蹊徑，整併二、三審為「檢察總署」，形成兩級簡明架構，或許更能有效整合發揮全體效能。斯時，檢察總長職能當更為清晰，成為一位能真正發揮檢察一體，捍衛檢察獨立的領導人物，屆時舉辦票選，方能激發全國檢察官勇於投票之心，憑以凝聚檢察官的集體意志，共同表達出對於總長人選的期待。

「劍青檢改」表示，透過票選總長活動，表達檢察官群體意志，固然能提供總統用人參考，並促使總統對於檢察體系的尊重，以及政治上的權力制衡，而確有政治上的意義與價值。然而，當前制度設計，導致基層檢察官缺乏動力積極投票，甚至不知道該以何等標準進行投票？倘若，積極投票選出最優秀、最幹練的辦案領導，最後竟是送去最高檢察署「雪藏」？還是說三審功能侷限，大家投票恭送一個老前輩去「位高責任輕」的「爽缺」？此等現實的荒誕，顯非耗時、耗力集結檢察官投票凝聚公意之目的。