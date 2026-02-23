聽新聞
張錫銘28次申請假釋駁回判有瑕疵 矯正署：已依法上訴
綁架集團首腦、十大槍擊要犯人稱「惡龍」的張錫銘2008年被判處無期徒刑目前在台南監獄服刑，28次假釋申請全數遭駁回，張提起行政訴訟，高雄高等行政法院認定矯正署處分有瑕疵，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定。
矯正署今天表示，本案已針對判決理由及事實，依法提出上訴，有關受刑人假釋審查，是由外部專家、學者共同組成委員會，就犯行情節、和解賠償狀況、教化處遇成效、社會安全維護等多元面向，併參酌客觀量表，綜合評估後，審慎作成決定。
矯正署還表示，另有關資料調查一節，監獄是依犯罪被害人權益保障法規定及立法意旨，以保護、尊重被害者意願之方式辦理。
張錫銘2005年落網，2008年被控的連續擄人勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪定讞，總計判處3個無期徒刑、55年6個月徒刑合併執行無期徒刑、併科罰金800萬元，目前在台南監獄服刑。
