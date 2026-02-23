網路匿名發文自稱「下一個張文」 嘉義男起訴恐嚇公眾罪
嘉義一名24歲洪姓男子因在網路社群發布模仿犯罪的恐嚇言論，涉嫌宣稱要持刀械與汽油彈攻擊高鐵嘉義站，引發社會恐慌。嘉義地檢署偵查終結，認定洪男涉犯恐嚇公眾罪嫌，依法提起公訴。
檢警調查，洪男沒有固定工作，偶爾打零工，平常大多待在家中。他明知去年12月19日曾發生張文持刀與汽油彈攻擊北捷乘客，造成3人死亡、多人受傷，對社會衝擊巨大，竟仍基於恐嚇公眾犯意，於今年1月24日在嘉義市住處，利用手機在臉書社團「爆廢1公社」以匿名帳號發文。
洪男在貼文中公然宣稱「我是下一個張文～我將在明天持汽油彈、開山刀至高鐵嘉義站將在場所有人一網打盡～」。此舉導致民眾心生畏懼並報警處理，警方隨後持搜索票扣得其犯案用的手機。
檢方表示，洪男於警詢、偵訊及羈押庭中均坦承不諱，相關言論亦有截圖、Meta公司資料及通聯紀錄可資證明。檢方認定洪男行為涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，除請求法院沒收手機外，若移審後未經羈押，建請法院命其定期向警察機關報到，以防範危害公眾行為再次發生。
