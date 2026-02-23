好心給雷親！男子赴銀行辦事 情緒失控打聾同行友人判5月
新北市一名蔡姓男子2024年2月間騎機車搭乘吳姓友人機車到銀行辦事，不料吳男竟情緒失控，先砸毀銀行電視螢幕，又在逃離過程中遷怒蔡男，揮拳猛擊其右臉，導致蔡男右耳耳鳴及傳音性耳聾，新北地方法院日前依傷害罪判處吳男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。
判決指出，2024年2月19日，蔡男好心騎機車搭載吳男前往板橋區某銀行辦理貸款一事，不料吳男入內後，突然情緒失控，將現場銀行電視螢幕全部敲破（毀損部分已另案判決確定），隨即奔出銀行，搭乘不知情的蔡男機車逃離現場。
行駛途中，吳男於後座大哭大叫，蔡男見狀趕緊將車停靠路旁，豈料吳男依然無法控制情緒，並突然揮拳重擊蔡男右臉頰，蔡男於是連忙下車到騎樓躲避，此時接獲銀行報案的警方恰好也追上兩人，將吳男制伏。
蔡男被毆後，當下右耳即出現耳聾及嚴重耳鳴，起初基於兩人友情原欲隱忍，卻沒想到隔天吳男變本加厲，竟趁蔡男不在家時，私下找鎖匠試圖闖入蔡男住處，讓蔡男再也忍無可忍決定提告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。