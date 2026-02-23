好心給雷親！男子赴銀行辦事 情緒失控打聾同行友人判5月

新北市一名蔡姓男子2024年2月間騎機車搭乘吳姓友人機車到銀行辦事，不料吳男竟情緒失控，先砸毀銀行電視螢幕，又在逃離過程中遷怒蔡男，揮拳猛擊其右臉，導致蔡男右耳耳鳴及傳音性耳聾，新北地方法院日前依傷害罪判處吳男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，2024年2月19日，蔡男好心騎機車搭載吳男前往板橋區某銀行辦理貸款一事，不料吳男入內後，突然情緒失控，將現場銀行電視螢幕全部敲破（毀損部分已另案判決確定），隨即奔出銀行，搭乘不知情的蔡男機車逃離現場。

行駛途中，吳男於後座大哭大叫，蔡男見狀趕緊將車停靠路旁，豈料吳男依然無法控制情緒，並突然揮拳重擊蔡男右臉頰，蔡男於是連忙下車到騎樓躲避，此時接獲銀行報案的警方恰好也追上兩人，將吳男制伏。