快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

好心給雷親！男子赴銀行辦事 情緒失控打聾同行友人判5月

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市一名蔡姓男子2024年2月間騎機車搭乘吳姓友人機車到銀行辦事，不料吳男竟情緒失控，先砸毀銀行電視螢幕，又在逃離過程中遷怒蔡男，揮拳猛擊其右臉，導致蔡男右耳耳鳴及傳音性耳聾，新北地方法院日前依傷害罪判處吳男5月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，2024年2月19日，蔡男好心騎機車搭載吳男前往板橋區某銀行辦理貸款一事，不料吳男入內後，突然情緒失控，將現場銀行電視螢幕全部敲破（毀損部分已另案判決確定），隨即奔出銀行，搭乘不知情的蔡男機車逃離現場。

行駛途中，吳男於後座大哭大叫，蔡男見狀趕緊將車停靠路旁，豈料吳男依然無法控制情緒，並突然揮拳重擊蔡男右臉頰，蔡男於是連忙下車到騎樓躲避，此時接獲銀行報案的警方恰好也追上兩人，將吳男制伏。

蔡男被毆後，當下右耳即出現耳聾及嚴重耳鳴，起初基於兩人友情原欲隱忍，卻沒想到隔天吳男變本加厲，竟趁蔡男不在家時，私下找鎖匠試圖闖入蔡男住處，讓蔡男再也忍無可忍決定提告

新北市一名蔡姓男子遭情緒失控的吳姓友人揮拳猛擊其右臉，導致蔡男右耳耳鳴及傳音性耳聾，新北地院依傷害罪判處吳男5月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市一名蔡姓男子遭情緒失控的吳姓友人揮拳猛擊其右臉，導致蔡男右耳耳鳴及傳音性耳聾，新北地院依傷害罪判處吳男5月徒刑。圖／聯合報系資料照片

情緒 失控 傷害罪 提告

延伸閱讀

龜山無照駕駛拒檢加速逃 「巴庫」拖行員警驚險瞬間曝 

剛動完刀返鄉幫賣餅　米可白累到耳鳴「只聽見自己聲音」

善心開年 北市警與善心鎖匠無償助獨居老婦換鎖回家過年

10立委傷害罪起訴檢引釋字第435 蓄意肢體動作不在憲法保障內

相關新聞

剴剴案女社工出庭 藝人郁方：保母下18層地獄、陳尚潔要下19層

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童剴剴致死，上月二審分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。兒福聯盟社工陳尚潔涉造假訪...

虛幣投資虧3百萬他拿斧頭猛剁設局主右手數十下 重傷害未遂起訴

30歲盧姓男子疑不滿林男設局虛擬貨幣投資，害他虧損3百萬元，涉當街復仇持斧頭猛剁林男右手掌數十下，犯後自行報警、開車到新...

好心給雷親！男子赴銀行辦事 情緒失控打聾同行友人判5月

新北市一名蔡姓男子2024年2月間騎機車搭乘吳姓友人機車到銀行辦事，不料吳男竟情緒失控，先砸毀銀行電視螢幕，又在逃離過程...

網路匿名發文自稱「下一個張文」 嘉義男起訴恐嚇公眾罪

嘉義一名24歲洪姓男子因在網路社群發布模仿犯罪的恐嚇言論，涉嫌宣稱要持刀械與汽油彈攻擊高鐵嘉義站，引發社會恐慌。嘉義地檢...

「資金魔法師」定讞5年未執行…要娶親遭境管陳情監委 中檢：有疏失

台中市施姓男子綽號「資金魔法師」，涉在2016年間加入詐騙集團，以提供「免費提供機票與食宿」為誘因，尋找急用錢的民眾當人...

不滿向妻造謠「有小三」 移工潑汽油縱火燒死同鄉！判15年定讞

菲律賓籍移工尼克不滿同鄉格雷恩向妻子造謠，自己在台灣有小三，造成他婚姻破裂，他3年前在位於彰化的員工宿舍縱火、持刀砍殺，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。