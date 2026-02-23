虛幣投資虧3百萬他拿斧頭猛剁設局主右手數十下 重傷害未遂起訴

30歲盧姓男子疑不滿林男設局虛擬貨幣投資，害他虧損3百萬元，涉當街復仇持斧頭猛剁林男右手掌數十下，犯後自行報警、開車到新生南路派出所投案。台北地檢署今偵結，依重傷害未遂罪嫌起訴，建請不宜依自首減輕其刑。

檢警追查，2025年3、4月間，盧男自認被人設局投資虛擬貨幣，虧損約3百萬餘元，向林男借款約20萬元供生活開銷，再輾轉得知是被林男涉局，涉夥同阿翰教訓林男。

起訴指出，2026年1月17日晚間9時許，盧男涉嫌以商量還款約林男見面，佯稱「錢在車上」假裝開駕駛座車門拿錢，實則拿出斧頭，在車上埋伏的「阿翰（另行查辦中）」隨即持開山刀、辣椒水下車，朝林男眼睛噴辣椒水，盧男持斧頭揮砍林男，林男轉身逃走跌倒後，被盧男壓制，盧男涉持斧頭猛砍林男大腿，又繼續猛剁林男右手掌數十下，得手後離去、撥打110報案，且開車到新生南路派出所投案；阿翰逃離現場，將開山刀丟在花圃內。

全案路人見狀報案，警方先將林男送醫救治，林男大腿、右手、右背受傷，幸好右手掌撕未毀敗或嚴重減損機能。盧男坦承砍林男，但傷勢是撕裂傷、骨折，應為普通傷害，且符合自首要件。

林男控訴，盧男「壓著我的右手一直剁」檢方勘驗監視器畫面認為，林男的手掌沒有任何防護物，僅為皮肉骨血，盧男持斧頭集中、連續剁砍同部位，顯有廢去右手掌意圖。

檢方認定，盧男、阿翰預先謀劃，備妥斧頭、開山刀及辣椒水，阿翰噴辣椒水、盧男追砍，計劃周詳、分工縝密、事後刻意維護不透露阿翰身分，且砍人後報案是內心真智悔悟、完全未有減刑企圖，顯悖於常人經驗法則，盧男玩法意圖至明，應不宜依法減輕其刑。