剴剴案女社工出庭 藝人郁方：保母下18層地獄、陳尚潔要下19層

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童剴剴致死，上月二審分別判處無期徒刑、有期徒刑18年。兒福聯盟社工陳尚潔涉造假訪視紀錄被控過失致死，致剴剴錯失黃金搶救時間，台北地院今開庭傳喚陳尚潔，勘驗剴剴生前看牙醫畫面。

開庭時，由兒少守護行動團體組成的一群「剴剴戰士」在法院外高喊「重判陳尚潔」，聲音大到在法庭內都聽得到。

藝人郁方也到法院旁聽，聽庭前批陳尚潔「如果劉姓保母要下18層地獄，妳就是要下第19層」；郁方說，陳尚潔不知什麼原因把剴剴送給劉姓保母，是她一手把剴剴送到地獄，她一手造成的悲劇，但卻死不認錯。

郁方說，陳尚潔嚴重失職、便宜行事，兒福聯盟整個系統都是有問題的，他們不是一個真的用心照顧小孩子的團體，只是把小孩子當作收益來源，對小孩子的用心度幾乎等於零「他們只是名字好聽而已」。

合議庭今勘驗剴剴2023年11月23日被劉彩萱帶去牙醫診所看牙齒的監視畫面，畫面全程25分鐘。

勘驗結束，公訴檢察官認為，剴剴就醫時全程表情呆滯、沒有哭鬧，由劉彩萱擺弄身體，看診結束後劉彩萱還將成人口罩戴在剴剴的眼睛上，牙醫師發現後，才把口罩往下拉。

陳尚潔的辯護律師說，監視影像可看見當時剴剴身體無明顯外傷，劉彩萱會主動撫摸剴剴的頭部，展現出關心的態度，並對磨牙的問題與牙醫師討論；律師說，劉彩萱很會包裝她與剴剴的關係，讓外人無法看出她與剴剴關係異常。

陳尚潔上午沒有表示意見的機會，她自始否認犯罪，強調自己不是「主責社工」，對於剴剴牙齒掉落的問題，劉彩萱有向她提及，但因她沒有專業知識，只能建議劉彩萱帶剴剴去看兒童牙醫。

陳尚潔2022年3月接到新北市政府轉介的剴剴出養案後，同年5月安排蕭姓保母照顧剴剴，後來外婆把剴剴接回，但外婆無力支付費用，陳尚潔明知外婆可以申請托育減免，仍把剴剴交給劉彩萱照顧。

檢方指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。