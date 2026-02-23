「資金魔法師」定讞5年未執行…要娶親遭境管陳情監委 中檢：有疏失

台中市施姓男子綽號「資金魔法師」，涉在2016年間加入詐騙集團，以提供「免費提供機票與食宿」為誘因，尋找急用錢的民眾當人頭，安排前往香港開戶後，交由詐團使用，施在2019年底即判刑確定，中檢因承辦人作業疏漏，歷經5年仍未執行，施為到越南娶妻遭限制出境，才向監委反映。中檢今說明，施已在2024年7月入監，承辦人疏失已給予考績乙等追究。

施姓男子涉犯加重詐欺案，台中地院在2019年審結，判刑3年10月，同年10月底由台中高分院駁回上訴，判刑確定，但歷經5年都未發監，施為前往越南辦理結婚登記，發現遭境管，限制出境，才向監察委員高涌誠反映。

監委認為，當時承辦此案的資料科賴姓書記官未分案處理，執行科黃姓書記官、前檢察官謝珮汝漏未執行此案；黃姓書記官、李姓前股長、前檢察官謝珮汝在結案歸檔時，也漏未發現未執行，逕予歸檔。

監委調查報告指出，基於檢察一體原則及事務分配，前檢察官謝珮汝有權無責，仍未予懲處，時任台中地檢署檢察長陳宏達有指揮監督不周的責任，相關涉案人員都有違失。

台中地檢署今解釋，此案同案被告多、判刑確定時間不一，承辦人因業務繁重，一時作業疏失造成，接獲通報後，已在2024年6月6日重新分案發出執行命令，施也在同年7月入監。

中檢表示，承辦人的行政缺失，已列2024年考核，給予年終考績乙等的處分，後續也清查未有其他漏執行案件。