不滿向妻造謠「有小三」 移工潑汽油縱火燒死同鄉！判15年定讞
菲律賓籍移工尼克不滿同鄉格雷恩向妻子造謠，自己在台灣有小三，造成他婚姻破裂，他3年前在位於彰化的員工宿舍縱火、持刀砍殺，造成格雷恩身亡，最高法院依殺人罪判處15年徒刑，全案定讞。
尼克主觀認為格雷恩透過臉書向自己的妻子造謠，自己在台灣另有女友，導致他無法挽回妻子，最終婚姻破裂，因而對格雷恩心生怨恨。尼克2023年11月20至22日請假未上班，反而購買汽油、瓦斯噴燈等，他同年月23日凌晨0時許，趁格雷恩熟睡時，踹開房門並朝格雷恩床鋪潑灑汽油，再退至房門外點燃瓦斯噴燈丟入房間內引燃大火。
尼克縱火後從外面拉住房門阻止格雷恩逃生，並於格雷恩拉開房門時，持鐮刀砍殺格雷恩頭、頸部多刀，迫使格雷恩退回房內，最終造成格雷恩因全身89%灼傷，引發多重器官衰竭而死亡，另造成移工羅杰被燒傷。
彰化地方法院國民法官庭依殺人罪判尼克15年徒刑，刑執行完畢或赦免後驅逐出境，案件上訴，台中高分院二審審酌，尼克未與被害人或家屬和解，不但造成公司財產損害，也造成宿舍員工心理不安與壓力，造成損害鉅大，維持一審判決。
案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法並無不當，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
