診所看病誤會婦插隊猛飆三字經 男護母雙方起肢體衝突互告
林姓婦人前天疑中諾羅病毒身體不適，劉姓兒子陪同至高市某診所看診，護理師唱名繳費打點滴時，李姓男子走進掛號，以為林婦插隊咆哮嗆「三字經」，劉男護母，雙方起口角及肢體衝突；警到場，事後雙方互告傷害，劉一併對李提告公然侮辱罪。
李姓男子在網路貼文指，前天上午9時10分許，因母親身體不舒服，好像是腸胃炎，李男研判因家人最近才有人得過諾羅病毒，於是帶母親去掛號看診。
李男陳述當天診所只有一名醫生和護理師，他母親看診結束，醫生通知需打點滴，自費500元，護理師唱名2次名字，他的母親拿500元到櫃檯繳費，突然旁邊有一位帶著安全帽進來掛號的大哥，開始對他母親大小聲，並辱罵「三字經」。
李男指出，因不知下一秒會發生什麼事情，於是站在母親的身邊，並告知對方「是護士小姐通知過來繳費，不是母親要插隊，你可以問櫃檯護士，不需要對我母親大呼小叫。」對方卻仍辱罵三字經並動手。李男徵求當天目擊事發經過的網友，以證明他所說為真。
轄區林園警分局指出，有關網傳診所內糾紛貼文，警方於前天上午9時11分接獲報案，稱林園區忠孝西路某診所內發生糾紛，林園所員警獲報到場處置。
警方指出，到場時雙方衝突已結束，經了解為55歲李姓男子至診所看診時，因排隊問題與59歲林姓婦人及其33歲兒子劉姓男子發生口角，進而引發肢體衝突，後續雙方皆至派出所提出傷害告訴，另劉男提告李男涉公然侮辱罪，全案受理後，後續待司法釐清相關責任。
