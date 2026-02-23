惡龍張錫銘不予假釋處分「有瑕疵」 南監：依上級執行

「惡龍」張錫銘（左三）被判無期徒刑。圖／聯合報系資料照片 曾是綁架集團首腦、十大槍擊要犯人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑目前在台南監獄服刑。因28次假釋聲請全數法務部矯正署駁回，打行政訴訟，高雄高等行政法院認定矯正署處分有瑕疵，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定。法務部矯正署台南監獄回應稱，一切由上級單位依法執行假釋作業。

南監表示，張錫銘委由律師處理假釋申請，應已獲悉高雄高等行政法院的判決。張錫銘個人生活狀況與表現，因涉及隱私保護，獄方不便透露。

張錫銘已在監獄服刑將近20年，初始犯案時間1995年，適用所謂「舊法」即服刑滿10年就有假釋機會，因而2017年起符合門檻後就積極聲請，至去年11月已聲請28次，卻全數遭法務部矯正署駁回。張錫銘先前曾表示，他會以良好的表現持續下去、爭取假釋。

高雄高等行政法院以矯正署審查張錫銘假釋案時，於2018年函詢地檢署卻未獲回覆的舊資料，不久前判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定過程有瑕疵，雖未直接准予假釋，但以此要求須參酌判決意旨重新審議。

張錫銘2005年落網，2008年被控的連續擄人勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪定讞，總計判處3個無期徒刑、55年6個月徒刑合併執行無期徒刑、併科罰金800萬元，目前在台南監獄服刑。