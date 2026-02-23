快訊

惡龍張錫銘不予假釋處分「有瑕疵」 南監：依上級執行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

「惡龍」<a href='/search/tagging/2/張錫銘' rel='張錫銘' data-rel='/2/193183' class='tag'><strong>張錫銘</strong></a>（左三）被判無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
「惡龍」張錫銘（左三）被判無期徒刑。圖／聯合報系資料照片
曾是綁架集團首腦、十大槍擊要犯人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑目前在台南監獄服刑。因28次假釋聲請全數法務部矯正署駁回，打行政訴訟，高雄高等行政法院認定矯正署處分有瑕疵，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定。法務部矯正署台南監獄回應稱，一切由上級單位依法執行假釋作業。

南監表示，張錫銘委由律師處理假釋申請，應已獲悉高雄高等行政法院的判決。張錫銘個人生活狀況與表現，因涉及隱私保護，獄方不便透露。

張錫銘已在監獄服刑將近20年，初始犯案時間1995年，適用所謂「舊法」即服刑滿10年就有假釋機會，因而2017年起符合門檻後就積極聲請，至去年11月已聲請28次，卻全數遭法務部矯正署駁回。張錫銘先前曾表示，他會以良好的表現持續下去、爭取假釋。

高雄高等行政法院以矯正署審查張錫銘假釋案時，於2018年函詢地檢署卻未獲回覆的舊資料，不久前判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定過程有瑕疵，雖未直接准予假釋，但以此要求須參酌判決意旨重新審議。

張錫銘2005年落網，2008年被控的連續擄人勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪定讞，總計判處3個無期徒刑、55年6個月徒刑合併執行無期徒刑、併科罰金800萬元，目前在台南監獄服刑。

國慶日割裂10多面國旗…台灣國成員一度獲無罪 最終判有罪定讞

台灣國成員陳儀庭、陳妙婷11年前國慶日和友人劉薇薇（原名劉珮瑄、吳馨恩）等人破壞永和中正橋上10多面國旗，第一審判陳儀庭...

惡龍張錫銘不予假釋處分「有瑕疵」 南監：依上級執行

曾是綁架集團首腦、十大槍擊要犯人稱「惡龍」的張錫銘，2008年被判處無期徒刑目前在台南監獄服刑。因28次假釋聲請全數法務...

趁前夫午睡…鋼琴老師淋熱水釀重傷 判5年8月再賠42萬元

高雄尤姓婦人和蕭姓丈夫結婚多年後離婚，2022年3月9日中午，尤女與蕭男又因感情問題起爭執，當天下午4時許，尤女見蕭男在...

不滿同鄉向妻造謠「有小三」...潑汽油縱火燒死他 判15年定讞

菲律賓籍移工尼克不滿同鄉格雷恩向妻子造謠，自己在台灣有小三，造成他婚姻破裂，他3年前在位於彰化的員工宿舍縱火、持刀砍殺，...

診所看病誤會婦插隊猛飆三字經 男護母雙方起肢體衝突互告

林姓婦人前天疑中諾羅病毒身體不適，劉姓兒子陪同至高市某診所看診，護理師唱名繳費打點滴時，李姓男子走進掛號，以為林婦插隊咆...

單身姑姑代墊千萬扶養費告姪女 法官為何「打折」判還

一場肢體衝突，震碎了一個家庭的平靜，也拉開了長達9年的長照長跑。單身姑姑林姓女子多年來獨力支撐失智老母與失能弟弟的醫療開銷約一千多萬元，原以為這份「代墊款」在弟弟過世後，能由其繼承人姪女全數歸還，未料最終南部法院僅判准300多萬元。 為什麼「幫忙養家」不能全額求償？當「生而不養」的失職父親遇上「法律義務」，子女的責任該如何打折？「法律快譯通」深度解析這樁判決背後的三大核心邏輯，帶您看懂法律如何在人情糾葛中畫出那道底線。

