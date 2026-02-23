菲律賓移工縱火持刀砍死同鄉 判15年定讞

快訊

中央社／ 台北23日電

菲律賓籍移工尼克因不滿同鄉葛雷恩告知妻子他在台灣有女友，於宿舍縱火並持鐮刀揮砍葛雷恩致不治，歷審均依殺人罪及恐嚇危害安全罪分處15年、6月刑期，最高法院駁回上訴定讞。

根據彰化地方檢察署起訴書內容，尼克與葛雷恩同為菲律賓籍移工，住公司員工宿舍。尼克為挽回與他分居的妻子婚姻，於民國111年12月至112年1月返回菲律賓，期間得知葛雷恩曾向其妻述及他在台灣另有女友，心生怨恨。

尼克於112年11月18日至22日間，購買汽油、瓦斯噴燈等，連同鐮刀藏放於宿舍；23日凌晨0時許，趁葛雷恩與另一名室友熟睡時，在房間潑灑汽油，以瓦斯噴燈點燃引發大火，隨即從外面拉住房門阻止2人逃脫，並持鐮刀往葛雷恩頭頸揮砍，迫使其退回房內，之後又潑油助長火勢。

葛雷恩及室友雖趁隙逃出，但葛雷恩因受有顏面、軀幹等燒灼傷，頭部、胸背等多處刀傷及骨折，經救治仍於112年12月16日死亡；室友受有手腳、背部等燒灼傷，送醫治療後倖免。

全案經彰化地方法院國民法官法庭審結，依殺人罪判尼克有期徒刑15年；恐嚇危害安全罪部分處有期徒刑6月，得易科罰金，並於刑期執行完畢後驅逐出境。

案經上訴二審，由台灣高等法院台中分院審理。合議庭審理後認為，原審關於尼克殺人罪部分的認定事實、適用法律並無違背經驗法則或論理法則，也無任何違誤或不當，所為量刑也屬妥適，維持原判，駁回上訴。

尼克上訴三審，最高法院審理後認為，判決並未違背法令，於本月11日駁回上訴，全案確定。

