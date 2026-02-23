趁前夫午睡…鋼琴老師淋熱水釀重傷 判5年8月再賠42萬元

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄尤姓婦人和蕭姓丈夫結婚多年後離婚，2022年3月9日中午，尤女與蕭男又因感情問題起爭執，當天下午4時許，尤女見蕭男在沙發上熟睡，拿熱水朝蕭男潑灑，造成蕭嚴重燙傷，尤女被依家暴傷害罪判5年8月徒刑定讞，蕭男另提300萬4000元求償，法院判尤應賠償42萬6千元。

判決指出，曾擔任鋼琴老師的尤女和蕭男結婚多年，兩人於2021年11月8日調解離婚，尤女搬回前鎮區住處，但偶爾仍會回到蕭男住處拿東西。

2022年3月9日中午，尤女回到該住處，蕭男邀她一起吃午餐，結果2人在飯桌上又因感情問題發生激烈口角，當天下午4時許，尤女見蕭男躺在沙發上睡著，便趁機拿滾燙熱水朝蕭男身上潑灑，導致蕭男全身有50%至59%燒傷，皮膚受到永久傷害。

高雄地院審理後，法官依重傷害罪判尤女5年8月徒刑，她不服上訴，高雄高分院、最高法院均維持原審刑度確定。蕭男事後另提民事求償，向尤女索賠300萬4000元。

高雄地院審理時，尤女否認朝蕭男潑熱水，稱當時她在廚房切水果，聽到熱水瓶破掉聲音後蕭男已被燙傷，後來又稱如果法院認為是她潑熱水，蕭男也未提出醫療費用等單據或證明。

但法官依據卷內事證，認定是尤女朝蕭男潑熱水才導致蕭燒燙傷，計算看護費、醫藥費及精神慰撫金後，僅判尤女須賠償42萬6000元。尤女不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為原審判決合理，維持同一賠償金額確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

單身姑姑代墊千萬扶養費告姪女 法官為何「打折」判還

一場肢體衝突，震碎了一個家庭的平靜，也拉開了長達9年的長照長跑。單身姑姑林姓女子多年來獨力支撐失智老母與失能弟弟的醫療開銷約一千多萬元，原以為這份「代墊款」在弟弟過世後，能由其繼承人姪女全數歸還，未料最終南部法院僅判准300多萬元。 為什麼「幫忙養家」不能全額求償？當「生而不養」的失職父親遇上「法律義務」，子女的責任該如何打折？「法律快譯通」深度解析這樁判決背後的三大核心邏輯，帶您看懂法律如何在人情糾葛中畫出那道底線。

