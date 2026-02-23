趁前夫午睡…鋼琴老師淋熱水釀重傷 判5年8月再賠42萬元

高雄尤姓婦人和蕭姓丈夫結婚多年後離婚，2022年3月9日中午，尤女與蕭男又因感情問題起爭執，當天下午4時許，尤女見蕭男在沙發上熟睡，拿熱水朝蕭男潑灑，造成蕭嚴重燙傷，尤女被依家暴重傷害罪判5年8月徒刑定讞，蕭男另提300萬4000元求償，法院判尤應賠償42萬6千元。

判決指出，曾擔任鋼琴老師的尤女和蕭男結婚多年，兩人於2021年11月8日調解離婚，尤女搬回前鎮區住處，但偶爾仍會回到蕭男住處拿東西。

2022年3月9日中午，尤女回到該住處，蕭男邀她一起吃午餐，結果2人在飯桌上又因感情問題發生激烈口角，當天下午4時許，尤女見蕭男躺在沙發上睡著，便趁機拿滾燙熱水朝蕭男身上潑灑，導致蕭男全身有50%至59%燒傷，皮膚受到永久傷害。

高雄地院審理後，法官依重傷害罪判尤女5年8月徒刑，她不服上訴，高雄高分院、最高法院均維持原審刑度確定。蕭男事後另提民事求償，向尤女索賠300萬4000元。

高雄地院審理時，尤女否認朝蕭男潑熱水，稱當時她在廚房切水果，聽到熱水瓶破掉聲音後蕭男已被燙傷，後來又稱如果法院認為是她潑熱水，蕭男也未提出醫療費用等單據或證明。

但法官依據卷內事證，認定是尤女朝蕭男潑熱水才導致蕭燒燙傷，計算看護費、醫藥費及精神慰撫金後，僅判尤女須賠償42萬6000元。尤女不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為原審判決合理，維持同一賠償金額確定。

