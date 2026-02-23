桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、患有小兒麻痺的黃姓男子，昨日遭家人發現失蹤後報警協尋，80多歲老父親在警方追問下才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚自行以推車將遺體推至住家附近的大新二號橋，丟入埔心溪中棄置。警方已報請地檢署檢察官相驗釐清黃男確切死因。

警方指出，黃姓男子的弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後於當日傍晚報警協尋。起初老父親向家人聲稱，黃姓男子已於21日死亡並已送往火化處理，但家屬對說法存疑，持續追問下，老父親才改口坦承，21日晚間7時許自行將兒子遺體以推車推至溪中棄置。