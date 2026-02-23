桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名60歲、患有小兒麻痺的黃姓男子，昨日遭家人發現失蹤後報警協尋，80多歲老父親在警方追問下才坦承，兒子已於21日在家中過世，他因不知如何處理後事，當晚自行以推車遺體推至住家附近的大新二號橋，丟入埔心溪中棄置。警方已報請地檢署檢察官相驗釐清黃男確切死因。

警方指出，黃姓男子的弟弟與弟媳昨日返家過年時，發現平時都待在家中的哥哥不見蹤影，察覺有異後於當日傍晚報警協尋。起初老父親向家人聲稱，黃姓男子已於21日死亡並已送往火化處理，但家屬對說法存疑，持續追問下，老父親才改口坦承，21日晚間7時許自行將兒子遺體以推車推至溪中棄置。

警方獲報後隨即介入調查，並報請檢察官相驗，以釐清黃姓男子確切死因及老父親是否涉有刑責，後續詳細案情仍待進一步調查。

桃園市蘆竹區1名黃姓男子失蹤，家屬報案後，80多歲父親坦承是自己將他的遺體推至河中棄置。圖／民眾提供
桃園市蘆竹區1名黃姓男子失蹤，家屬報案後，80多歲父親坦承是自己將他的遺體推至河中棄置。圖／民眾提供

