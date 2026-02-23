快訊

偷土地公神像開贓車撞警逃逸 法院這樣判

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

林姓男子夥同友人先偷租賃車再到枋寮鄉一間寺廟偷走土地公神像，警方接獲廟宇報案，調閱監視器後鎖定林男行蹤，上前盤查時，林男竟衝撞警車後棄車逃逸，最後在超商落網。屏東地院審理，林男犯兩個竊盜罪各處5月、4月有期徒刑，可易科罰金，犯妨害公務部分處6月有期徒刑，可以易科罰金。可上訴。

判決指出，2025年1月16日晚間9時許，林男與另名友人先在屏東市的停車場內竊取租賃車後，在同月19日傍晚5時半，開著偷來的汽車到枋寮鄉某寺廟偷走土地公神像離開現場。

警方接獲廟方報案，當天晚間8時許，林男開贓車行經枋寮鄉台一線與隆安路口時，員警巡邏發現林男的贓車是失竊車輛，廣播要求林男靠邊停車，林男不理會，開車衝撞警車，上演街頭追逐，過程中警方一度開槍，但林男仍不理棄車逃逸到附近芒果園。

20日凌晨，警方在超商發現林男蹤跡，當場將林男逮捕到案。屏東地院審理後，林男法治觀念淡薄，逃逸過程中還衝撞警車，危及值勤員警人身安全，嚴重妨害公務，藐視國家公權力，在偵查中否認犯行，法院審理時才坦承。

林男犯兩個竊盜罪各處5月、4月有期徒刑，可易科罰金。妨害公務部分處6月有期徒刑，可易科罰金。可上訴。

林男偷走寺廟的土地公神像。圖／資料照、翻攝畫面
林男開贓車衝撞警車。圖／資料照、翻攝畫面
屏東 妨害公務 警車

相關新聞

桃園60歲男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

桃園市蘆竹區一名60歲、患有小兒麻痺的黃姓男子，昨日遭家人發現失蹤後報警協尋，80多歲老父親在警方追問下才坦承，兒子已於...

偷土地公神像開贓車撞警逃逸 法院這樣判

林姓男子夥同友人先偷租賃車再到枋寮鄉一間寺廟偷走土地公神像，警方接獲廟宇報案，調閱監視器後鎖定林男行蹤，上前盤查時，林男...

他入住見暗處大量寵物毛要退租 房東拒不退還押金…沒效

張姓男子向蔡姓女房東承租套房，入住後才發現冷氣口、床底、衣櫃底、洗衣機底下有大量寵物毛、昆蟲屍體、菸蒂等；他表明終止租賃...

桃園人妻晨間潑酸毀夫雙眼 獲緩刑理由曝光

桃園郭姓夫妻2024年4月某天清晨爭吵後不歡而散，妻見夫又躺上床睡回籠覺，竟拿鹽酸朝郭男全身潑灑，導致郭男全身多處灼傷，...

男酒後打死人辯稱自衛、患精神疾病 法官依事證都不採信…重判12年

林男罹患思覺失調症，酒後與高姓男子發生衝突時，推打高男，造成高男頭部撞擊橋墩，傷重不治。林指高先動手，他是正當防衛，委任...

屏東巡佐竊占國有地養雞被判刑 記過1次打行政訴訟吞敗

屏東縣張姓巡佐將自有農地出租給太陽能電廠後，另在一旁的公有地架設鐵網養雞，被屏東地院判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年...

