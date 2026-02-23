偷土地公神像開贓車撞警逃逸 法院這樣判

林姓男子夥同友人先偷租賃車再到枋寮鄉一間寺廟偷走土地公神像，警方接獲廟宇報案，調閱監視器後鎖定林男行蹤，上前盤查時，林男竟衝撞警車後棄車逃逸，最後在超商落網。屏東地院審理，林男犯兩個竊盜罪各處5月、4月有期徒刑，可易科罰金，犯妨害公務部分處6月有期徒刑，可以易科罰金。可上訴。

判決指出，2025年1月16日晚間9時許，林男與另名友人先在屏東市的停車場內竊取租賃車後，在同月19日傍晚5時半，開著偷來的汽車到枋寮鄉某寺廟偷走土地公神像離開現場。

警方接獲廟方報案，當天晚間8時許，林男開贓車行經枋寮鄉台一線與隆安路口時，員警巡邏發現林男的贓車是失竊車輛，廣播要求林男靠邊停車，林男不理會，開車衝撞警車，上演街頭追逐，過程中警方一度開槍，但林男仍不理棄車逃逸到附近芒果園。

20日凌晨，警方在超商發現林男蹤跡，當場將林男逮捕到案。屏東地院審理後，林男法治觀念淡薄，逃逸過程中還衝撞警車，危及值勤員警人身安全，嚴重妨害公務，藐視國家公權力，在偵查中否認犯行，法院審理時才坦承。