他入住見暗處大量寵物毛要退租 房東拒不退還押金…沒效
張姓男子向蔡姓女房東承租套房，入住後才發現冷氣口、床底、衣櫃底、洗衣機底下有大量寵物毛、昆蟲屍體、菸蒂等；他表明終止租賃關係，蔡女卻以違約為由拒不歸還押金。台南地院台南簡易庭認為，蔡女未盡出租人義務，張終止租約合法，判決蔡女要歸還1萬7400元。
張姓男子提起請求返還押金訴訟指出，他向蔡姓女房東承租台南市某區一間7樓套房，原本約定租期2年，自去年5月1日起至明年4月30日止，他已依約交付第一個月租金8700元、押租金（二個月房租）1萬7400元給蔡女。
張表示，沒想到去年4月24日交屋後，他就發現租屋處冷氣出風口處、床底、衣櫃底及洗衣機，均有大量寵物毛，地面亦有昆蟲屍體、菸蒂等，屋內髒亂不堪，顯無法正常居住；去年4月29日他向蔡女表示終止租賃關係，隔天便將房間點交返還。
張主張，蔡女拒絕返還押租金1萬7400元，他因遭受屋況衝擊過大，及後續糾紛致身心俱疲，受有精神損害；認為蔡女應返還原告押租金1萬7400元，並給付精神慰撫金6萬元，共應給付7萬7400元。
蔡女具狀抗辯，張姓男子確實有反映房間有清潔瑕疵，但她認為相關瑕疵未達無法居住程度，張提前終止租約，請求返還押租金自無理由；另租賃財產糾紛並無侵害人格，張請求精神慰撫金自屬無據。
法院認為，蔡女交付房間給張居住，本應確實打掃，去除髒亂、毛髮及蚊蟲，始達到出租人應盡義務；然依據張提出的照片，可見冷氣進氣口、床底、衣櫃底下及洗衣機底下，確實有大量寵物毛及菸蒂等，環境顯髒亂不堪，對此情況蔡女亦不爭執。
法院表示，張甚至需要考慮以水煙殺蟲劑清潔，堪認蔡女顯未達出租人應盡義務，且達妨礙承租人健康之虞；蔡女提供租賃物顯不合於租約約定使用效用，縱然張是單方面終止租約，因房間存有危及張健康的瑕疵，且該瑕疵非張所招致，張自得合法終止租約。
法院指出，張在去年4月30日已將房間點交返還蔡女，且終止租賃關係為可歸責於蔡女，蔡女自不得請求任何損害賠償，應返還押租金；張請求退還押租金1萬7400元，即屬有據，應予准許，至於精神慰撫金，張的人格權並未受不法侵害，求償顯無理由，應予駁回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。