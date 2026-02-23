他入住見暗處大量寵物毛要退租 房東拒不退還押金…沒效

張姓男子向蔡姓女房東承租套房，入住後才發現冷氣口、床底、衣櫃底、洗衣機底下有大量寵物毛、昆蟲屍體、菸蒂等；他表明終止租賃關係，蔡女卻以違約為由拒不歸還押金。台南地院台南簡易庭認為，蔡女未盡出租人義務，張終止租約合法，判決蔡女要歸還1萬7400元。

張姓男子提起請求返還押金訴訟指出，他向蔡姓女房東承租台南市某區一間7樓套房，原本約定租期2年，自去年5月1日起至明年4月30日止，他已依約交付第一個月租金8700元、押租金（二個月房租）1萬7400元給蔡女。

張表示，沒想到去年4月24日交屋後，他就發現租屋處冷氣出風口處、床底、衣櫃底及洗衣機，均有大量寵物毛，地面亦有昆蟲屍體、菸蒂等，屋內髒亂不堪，顯無法正常居住；去年4月29日他向蔡女表示終止租賃關係，隔天便將房間點交返還。

張主張，蔡女拒絕返還押租金1萬7400元，他因遭受屋況衝擊過大，及後續糾紛致身心俱疲，受有精神損害；認為蔡女應返還原告押租金1萬7400元，並給付精神慰撫金6萬元，共應給付7萬7400元。

蔡女具狀抗辯，張姓男子確實有反映房間有清潔瑕疵，但她認為相關瑕疵未達無法居住程度，張提前終止租約，請求返還押租金自無理由；另租賃財產糾紛並無侵害人格，張請求精神慰撫金自屬無據。

法院認為，蔡女交付房間給張居住，本應確實打掃，去除髒亂、毛髮及蚊蟲，始達到出租人應盡義務；然依據張提出的照片，可見冷氣進氣口、床底、衣櫃底下及洗衣機底下，確實有大量寵物毛及菸蒂等，環境顯髒亂不堪，對此情況蔡女亦不爭執。

法院表示，張甚至需要考慮以水煙殺蟲劑清潔，堪認蔡女顯未達出租人應盡義務，且達妨礙承租人健康之虞；蔡女提供租賃物顯不合於租約約定使用效用，縱然張是單方面終止租約，因房間存有危及張健康的瑕疵，且該瑕疵非張所招致，張自得合法終止租約。