桃園人妻晨間潑酸毀夫雙眼 獲緩刑理由曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園郭姓夫妻2024年4月某天清晨爭吵後不歡而散，妻見夫又躺上床睡回籠覺，竟拿鹽酸朝郭男全身潑灑，導致郭男全身多處灼傷，左眼全盲、右眼視力受損，桃園地院審結，考量朱女罹有重度憂鬱症自首，依重傷害罪判刑2年，緩刑4年期間付保護管束，可上訴。

犯罪事實指出，50餘歲的朱女與郭男結褵多年，2024年4月2日清晨5時50分許，夫妻倆因故大清早在住處起口角爭執後，朱女見郭男又回臥室睡覺，心生狠意，拿出4瓶鹽酸朝郭男全身潑灑，犯案後前往圳頂派出所報案，表示拿鹽酸噴濺郭夫，並請警方幫忙叫救護車。

睡夢中的郭男突遭化學藥劑灼傷，痛得劇烈掙扎，經緊急送醫治療，郭的頭頸部、臉部及軀幹有百分之三十的化學性灼傷，其中傷勢最為嚴重之處是雙眼，左眼因萎縮已達「全盲」程度，右眼視力則僅能恢復至可辨指數狀態，造成無法挽回的重傷害。

法院審理期間，朱女對犯行坦承不諱，合議庭也囑託衛生福利部桃園醫院對朱女進行精神鑑定，根據鑑定結果顯示，她罹有「重度憂鬱症」，案發時處於未經治療狀態，受情緒低落、判斷力受損等症狀影響，確實導致她辨識行為違法及控制衝動的能力顯著減低。

合議庭審理認為，朱女雖因情緒失控犯下重罪，但符合「精神障礙減輕其刑」及「自首減刑」規定，因此遞減其刑，在審理過程中，朱女與郭姓前夫達成調解並獲寬宥，且無前科紀錄，認為朱女悔意真切，考量自首、悔意及調解結果，量刑後給予緩刑，並在緩刑期間接受保護管束，以防再犯。

被告朱女雖因精神疾患犯案，目前經定期就醫、規律服藥等治療，可獲相當控制，且與成年兒女同住，有家庭支持系統督促服藥，雖建議需長期追蹤治療，但審酌她的病況後，認無宣告監護處分（強制就醫）必要，全案仍可上訴。

桃園大溪郭姓夫妻2024年4月2日清晨起口角，妻拿鹽酸潑灑丈夫，導致郭夫左眼失明、右眼視力受損，桃園地院審結，考量朱女患有重度憂鬱症且自首，依重傷害罪判刑2年，緩刑4年期間付保護管束，可上訴。示意圖。記者陳恩惠／攝影
