聽新聞
0:00 / 0:00
法界：留通訊紀錄、錄音 避免遭仙人跳
社會風氣漸開放，網路交友增多，法界人士建議，孤男寡女共處一室，應維持「數位與物理屏障」，保留通訊軟體對話紀錄及手機錄音，並確認門鎖安全，以免陷入民、刑事糾紛。
律師林依成說，建議當事人進入房間前與朋友保持聯繫，分享即時位置，若感到氛圍詭異，開啟手機錄音，可能成為釐清有無暴力脅迫的關鍵，避免遭「仙人跳」。
他說，入房後檢查有無針孔攝影機鏡頭，確認門鎖安全，防止對方同夥突然闖入「製造捉姦現場」，若遇對方拿預擬的和解書或本票，宣稱簽了就沒事，如現場情形許可，建議不簽名，一旦簽名，對簿公堂時要證明出自「非自由意志」有一定難度。
律師陳宗元說，性侵案比其他刑案證據相對少，法官心證較寬鬆，若告訴人前後證述一致，只要有一些輔佐證據，容易成罪。
他表示，重點在發生性行為前的狀態，若能證明告訴人當時意識清楚，無其他證據顯示遭強迫或下藥，可證明被告清白。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。