男女同房親密後挨告 合意與否看證據

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

孤男寡女共處一室挨告性侵，常舉證不易各說各話。卓姓男子被控從夜店將酒醉女子帶至汽車旅館性侵，他質疑女方故意被「撿屍」提告賺錢，一、二審仍依乘機性交罪判刑；另案廖姓男子與女同事出差同房，被控趁女方服安眠藥後性侵，但一、二審皆判無罪。

法界人士表示，性侵或雙方合意，訴訟過程常各執一詞，建議親密互動時，選擇有監視器、公開登記出入場所，保留通話軟體對話紀錄，並確認對方是否成年，以免觸法。

判決指出，廿九歲卓姓男工程師三年前在台中市某夜店認識一名女子，見對方不勝酒力，徒步背往汽車旅館；女子指控卓趁她不省人事吸吮胸部、指侵下體並拍照，她酒醒報警。

卓稱「遭設計」，主張雙方「互動是合意」，一審審酌旅館監視器畫面、女子證詞、女子下體與口腔驗出卓ＤＮＡ等，認定構成乘機性交罪，判三年二月徒刑。

卓上訴，指女方曾以類似指述向林姓男子求償獲賠七十萬元，林獲緩起訴，案發後女方上網發文「這次我要五十萬不要拉倒」、「每天告這些變態就賺不完了」，二審認為，縱使女方另涉他案或曾發表相關言論，仍不足以反推有故意被撿屍意圖，判卓有罪，維持原刑度。

另起案件，已婚廖姓男子與認識十餘年女同事六年前曾有婚外情，四年前出差同住汽車旅館房間，女方指控服用安眠藥後遭廖性侵，清醒發現下體異狀，在垃圾桶發現保險套

廖稱過程中女同事說「好」，他察覺女方昏睡未再繼續，未發生性行為。法院認定，女方對同房原因、是否每日服安眠藥、案發時意識狀態等，供述前後不一致，一、二審判無罪。

