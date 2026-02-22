男酒後打死人辯稱自衛、患精神疾病 法官依事證都不採信…重判12年

林男罹患思覺失調症，酒後與高姓男子發生衝突時，推打高男，造成高男頭部撞擊橋墩，傷重不治。林指高先動手，他是正當防衛，委任律師另以心智缺陷爭取減刑。法官指出，案發過程影片顯示林非自衛傷人，也難以病情卸責，依過失致死罪判刑12年。

判決指出，林男2024年2月20日下午16時43分，在基隆市仁愛區光一路、華二街口的高架橋下空間與高男飲酒，兩人發生衝突，起身相互拉扯約1分鐘，在高男倒地後，雙方各自坐回原位。

約3分鐘在在同一地點，林男又與高男起衝突，林男用雙手將高男推撞向橋墩，又徒手毆打高男頭部及身體，高男因頭部撞擊橋墩倒地不起，送醫不治。檢察官偵查後，依過失致死罪嫌起訴林男。

基隆地方法院法官審理時，林男辯稱，當天高男先在那邊跟別人喝酒，他後來才到，因為高男突然用手打他的頭，又拿酒瓶要攻擊他，才推開他。林強調是高先出手打他，不然他不會動手，他是正當防衛。

林男的律師也指林男是正當防衛阻卻違法，若認不得主張正當防衛，因林男經精神鑑定認有心智缺陷，不曾穩定就醫，審理期間始終有妄想、邏輯鬆散等情況，辨識行為違法或辨識能力顯著減低，應適用刑法減刑規定。

法官指出，現場監視錄影畫面顯示，林男子和高男第一波衝突後即分開，林即可自由離開結束衝突。發生第二波衝突時，林先推高往後退約5、6步，又以手掐高脖子推撞橋墩，並揮拳攻擊高男。林抗辯是高先攻擊與畫面不符，現場人證也顯示高男並無令人印象深刻的挑釁或辱罵言語，林男行為與正當防衛要件不符。

至於林男的精神狀態，法官依相關事證，認定林男在衝突發生前，並無異常舉止或言行，非處於幻聽、幻想等疾病情境，難認受思覺失調症疾病影響。林男案發前與高男及現場其他人互動正常，也能依警員指令進行酒精測試，並知主張正當防衛，均可認辨識能力及行為能力，均未因疾病而受影響。

法官指出，林男臨訟卸責之詞不足採信，認定犯傷害致死罪。林與高並無深仇大恨，僅偶遇突發爭執，未採迴避或和平、理性手段處理，短時間內多次出手打人，導致高男死亡。犯後不曾正視錯誤，不曾口頭道歉或以金錢彌補高男家屬，態度惡劣，判刑12年。全案可上訴。

