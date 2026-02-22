快訊

屏東巡佐竊占國有地養雞被判刑 記過1次打行政訴訟吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣張姓巡佐將自有農地出租給太陽能電廠後，另在一旁的公有地架設鐵網養雞，被屏東地院判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年，屏東縣警局另對張男記過懲處，他不服打行政訴訟濟，高雄高等行政法院認為張男被判有罪定讞，警局處分依法有據，判決駁回。

張男2018年將自有農地出租給太陽能電廠發電，2021年8月間，他見電廠旁的公有地閒置，便涉嫌雇工在公有地旁施作擋土牆，擋土牆設置完成後再搭設鐵絲網及鐵門，在裡面養雞、務農。

事後經人發現檢舉，屏東縣政府民政處2022年4月判員勘查，調查發現張男竊占1220平方公尺公有地，隨即報警提告，張男也被屏東地院判處拘役50天，得易科罰金，後提起上訴又撤回，全案定讞。

張男因竊占國有地經人檢舉查獲後被判刑，屏東縣警察局記過1次懲處，張男不服提起行政訴訟爭權益，主張實際雞舍僅越界5.84平方公尺、鐵皮屋越界0.78平方公尺，且現場一片荒蕪，並無所謂「養雞、種植」使用情事，原處分明顯有誤。

不過，高高行認為，張男竊占國有地經屏東地方法院判決定讞，張男身為警察人員，應恪守法規、謹慎勤勉，不得損害公務員名譽及政府信譽，張男行為已嚴重損及社會大眾對警察人員之信賴，警局處分並無不當，判決他敗訴，仍可上訴。

高高行外觀。記者張議晨／攝影
