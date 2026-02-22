夾娃娃機上有零錢包...他竟把風讓女童摸走裡面200元 法院判賠償60倍

王姓男子帶未滿12歲的女童到夾娃娃機店，女童告知機台上有零錢包，王竟在旁把風，讓女童摸走裡面的200元；王到案後辯稱有叫女童不要動裡面的東西，不知道女童有拿錢。台南地院認定他利用兒童侵占遺失物，還企圖將罪責歸咎於女童，判處罰金1萬2千元。可上訴。

判決書指出，王姓男子去年5月30日上午10時許，帶著同居女友未滿12歲的女兒，前往台南市東區一間夾娃娃機店遊玩，女童下車後，發現店內選物販賣機機台上有一個藍色零錢包，告知後來進入店的王；接著女童拿起零錢包，摸走裡面的200元零錢，王在旁把風。

2人得手後，女童將零錢包放回原位，隨即離去；當失主想起零錢包掉在夾娃娃機店返回時，見現金都被摸走，報警處理，警方調閱監視器，循線查出王姓男子身分。偵訊時，王否認犯行，辯稱跟女友以及女友女兒同住，當天跟女童一起出門，是女童先看到零錢包。

王聲稱，他有伸手確認零錢包裡的東西，也看到女童在數零錢，但他要求不要亂動別人的東西，沒看到女童拿錢；檢方勘驗店內監視器畫面，確認王曾將右手伸入錢包內，其後女童再伸手，王站在女童左側並向右方店外方向張望，女童取出零錢後，二人一起離去。

檢方認定王在女童拿取零錢時，全程站在身旁把風，具侵占遺失物客觀犯行及主觀犯意，涉犯與兒童共同犯侵占遺失物罪，依法起訴；法院審理時，經合法傳喚，王無正當理由而不到庭，不待王到庭陳述，逕為一造辯論判決。

法院依據檢方調查資料，認定王身為女童照顧者，既然已見到女童有翻找零錢舉動，應特別留意女童是否有拿取他人物品，豈可能站立在女童身旁卻全然不知其拿取零錢；王所辯不足憑採，當有成年人與兒童共同侵占遺失物犯意聯絡與行為分擔。

法院認定，王犯行明確，觸犯刑法侵占遺失物罪，應論以共同正犯，且成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至二分之一。