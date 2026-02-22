少年觸法直接移送少年法庭 檢方偵查添難度

快訊

中央社／ 台北22日電

成年與少年共犯案件的成少犯罪增加，以詐欺案為最大宗。但少年事件處理法施行後，規定少年觸法應移送少年法庭，檢方認為偵查即時性、機動性受阻，增添打擊犯罪集團難度。

少事法於民國112年6月21日經總統公布修正，並自113年1月1日施行，觸犯刑罰法律的少年，依少事法第18條之5規定，司法警察官或司法警察應自同行時起24小時內，指派妥適人員，將少年連同卷證，護送該管少年法院處理。

法務部表示，成少共犯因少年法院與檢察機關分開調（偵）查的結果，導致少年成為成年犯刑事案件的偵查「斷點」，刑事偵查的即時性、機動性因而受阻，也提高了打擊犯罪集團的難度。

法務部官員說，少年法院法官對於管轄權的認定，因著重少年保護性，並非案件整體性，對於少年犯罪管轄權仍以少年的戶籍地為主。不過，成少共犯常涉及異地，尤其詐欺犯罪，常見車手到各地取款，致使司法警察偵辦此類犯罪，欲聲請同行書、搜索票等強制處分令狀時，必須異地奔波，影響偵辦時效。

官員表示，司法警察偵辦成少共犯時，少年共犯部分，依少事法規定，向少年法院聲請同行書、搜索票及通信紀錄等，成年犯部分則向檢察官或法院強制處分專庭聲請，囿於少年保護的最後手段性要求，常有少年法院與法院強制處分專庭核發強制處分令狀的時程、步調無法一致，因而錯失同步執行機會，無法即時且完整調查集團性犯罪。

另外，少事法規定，司法警察（官）同行、逕行同行或逮捕之少年，應於同行或逮捕時起24小時，護送至少年法院。所以司法警察同行、逕行同行或逮捕少年，查知有成年共犯的存在時，檢察官無法先以證人身分訊問少年，取得其他成年共犯或犯罪集團的重要情資，將影響向上溯源的即時性。

