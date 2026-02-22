嘉義火車站地下道街友命案 4街友嫌犯羈押

嘉義火車站地下道街友遭圍毆身亡，嘉檢聲押四嫌，下周解剖屍體。圖／聯合報系資料照片

嘉義火車站地下道大年初三驚傳街友命案，六十二歲張姓街友疑因回收物品與四名街友衝突遭毆打致死，嘉義地方法院昨裁准羈押四人，這是當地三年內第二起街友命案，不過市府因應極端天氣，已決議將此處地下道配合改建為滯洪池，未來不再是街友棲身之所。

嘉義火車站地下道長年有十多名街友棲身，今年冬天是改建前最後寒冬，不料農曆大年初三傳出命案，張姓街友與四名街友接連爆發衝突，遭踢踹毆打後倒地不起，二小時後被發現死亡。警方循線查緝四名涉案街友，依傷害致死罪嫌移送法辦。

檢察官蕭仕庸前天上午會同法醫相驗，發現死者全身多處外傷與挫傷，為釐清確切死因，排定廿五日解剖鑑定。四名被告前晚經漏夜偵訊，檢察官認定有逃亡之虞向法院聲請羈押，獲法院裁准。

嘉義市列冊關懷街友有四十多人，社會處定期派員訪視，也結合民間團體協助街友重建生活，然而仍有人選擇露宿街頭。

火車站並非首次傳出出街友命案，二○二三年七月六日，五十七歲莊姓街友酒後與七十一歲聽障葉姓街友爆發口角，釀成死亡悲劇，全案偵結起訴，由法院國民法官審理中。

火車站三年發生兩起街友命案，街友安全問題浮現檯面，不過嘉市府因應極端天氣，已決議配合國土署推動中山路與林森路口人行環境改善工程，將地下道改建滯洪池，總經費約二千六百萬元，預計年底完工，這處街友棲居的地下道，將隨城市防災而消逝。