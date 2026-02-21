副機師劈腿收炸彈威脅…遭調職告華航又吞敗 法院：飛安要滴水不漏

中華航空A330機隊蘇姓副機師與空服員妻子結婚不久即劈腿另名黃姓空姐，離婚訴訟沸沸揚揚，華航認為蘇私生活混亂，還害員工屢受炸彈恐嚇威脅，考量飛航安全，將他調為簽派中心航務員。蘇提回復原職訴訟，主張考核、調職處分無效，並追討A330副機師離職員工服務證明書等，但桃園地方法院判他敗訴，案經纏訟，台灣高等法院更一審駁回他上訴。

蘇2012年與擔任空服員的妻子結婚，但翌年妻子就發現他和黃姓空姐在印尼雅加達通姦，蘇和黃女簽切結書，承諾不再出軌、破壞婚姻。不過蘇和黃女藕斷絲連，蘇妻還報警抓姦，但因屋內衛生紙上沒驗出兩人混合體液，檢方處分不起訴。民事部分，高院認為私會違反協議書內容，判黃女須賠償180萬元，蘇則要賠200萬元，蘇姓夫妻也離婚。

因華航以「言行不檢，影響公司聲譽或形象」為由，2018年2月對蘇記過2次，同年7月申誡2次，蘇自認與前妻訴訟與工作沒有關係，提內部申訴，華航則維持原處分。2019年1月，華航通知蘇考績丙等，且紀律人評會（DRB）決議以「妨害辦公場所秩序或不遵守工作場所規定」，記過2次並調為航務員，蘇於同年10月21日申請退職。

蘇認為華航將他調為航務員，薪資大幅減少，且華航有權限把他轉調子公司台灣虎航才對，因此提回復原職訴訟。華航則認為蘇已經不是員工，起訴不合法。

桃院認為，華航在2016、2017年間多次收到「跟渣男飛不怕被航查嗎？我已經報民航局囉！恭喜您喔」「嗨！寶貝！我想我迫不及待弄到350去！哈哈哈，075/073/063/004想被放炸彈嗎？還是想018放炸彈？」、「若您要繼續助紂為虐，我就鎖定您班表，讓您墜機」等簡訊，2018年高雄客艙組員也收到「以華航副機師名號在交友網玩免錢…你們跟他飛到就是自己倒霉，小心炸彈喔！難保不會炸到無辜的人」訊息，婚外情事件引發飛安問題，基於企業經營自主權、業務上營運必要，調整蘇的職務未違反勞基法規定。

桃院也指華航與虎航為不同公司法人格，且調蘇到虎航，也無法免除飛安疑慮，沒調蘇到虎航當副機師，稱不上違反調動原則，判蘇敗訴。

蘇上訴，高院前審認為華航2018年間只收到3封威脅簡訊，約談蘇3次、召開1次DRB懲處，但華航以2018年內提及蘇威脅飛安炸彈簡訊的航班至少10個、機隊約談過4次、召開過2次DRB懲處，作為評定當年度考績的事實，顯然錯誤。另華航於2018年1月DRB會議，已就蘇婚外情所衍生的紛爭究責、記過，因夫妻在返還房屋訴訟中，媒體報導她婚外情，又申誡2次，在打考績時又給不利評價，違反一事不二罰和禁止重複評價原則。

高院前審認為DRB組織不合法，調職處分無效，判華航應給付125萬7655元薪資差額；華航和蘇皆上訴，最高法院認為雙方各自指摘高院判決對己不利部分都有理，因此廢棄、發回更審。

高院更一審認為飛安以滴水不漏為目標，不許苟且，蘇身為副機師，若因私人感情因素未獲妥適解決，以致後續報復手段引發飛安事故，將造成許多人身安全危害，不僅導致華航形象與商譽受損，也影響大眾飛航安全，華航有調整員工職務必要。

因簽派中心航務員的職務執掌、責任與副機師不同，自然有敘薪差異，更一審不認為是勞動條件變不利，判上訴駁回。