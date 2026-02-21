快訊

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪輸家

聽新聞
0:00 / 0:00

副機師劈腿收炸彈威脅…遭調職告華航又吞敗 法院：飛安要滴水不漏

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

華航空A330機隊蘇姓副機師與空服員妻子結婚不久即劈腿另名黃姓空姐，離婚訴訟沸沸揚揚，華航認為蘇私生活混亂，還害員工屢受炸彈恐嚇威脅，考量飛航安全，將他調為簽派中心航務員。蘇提回復原職訴訟，主張考核、調職處分無效，並追討A330副機師離職員工服務證明書等，但桃園地方法院判他敗訴，案經纏訟，台灣高等法院更一審駁回他上訴。

蘇2012年與擔任空服員的妻子結婚，但翌年妻子就發現他和黃姓空姐在印尼雅加達通姦，蘇和黃女簽切結書，承諾不再出軌、破壞婚姻。不過蘇和黃女藕斷絲連，蘇妻還報警抓姦，但因屋內衛生紙上沒驗出兩人混合體液，檢方處分不起訴。民事部分，高院認為私會違反協議書內容，判黃女須賠償180萬元，蘇則要賠200萬元，蘇姓夫妻也離婚。

因華航以「言行不檢，影響公司聲譽或形象」為由，2018年2月對蘇記過2次，同年7月申誡2次，蘇自認與前妻訴訟與工作沒有關係，提內部申訴，華航則維持原處分。2019年1月，華航通知蘇考績丙等，且紀律人評會（DRB）決議以「妨害辦公場所秩序或不遵守工作場所規定」，記過2次並調為航務員，蘇於同年10月21日申請退職。

蘇認為華航將他調為航務員，薪資大幅減少，且華航有權限把他轉調子公司台灣虎航才對，因此提回復原職訴訟。華航則認為蘇已經不是員工，起訴不合法。

桃院認為，華航在2016、2017年間多次收到「跟渣男飛不怕被航查嗎？我已經報民航局囉！恭喜您喔」「嗨！寶貝！我想我迫不及待弄到350去！哈哈哈，075/073/063/004想被放炸彈嗎？還是想018放炸彈？」、「若您要繼續助紂為虐，我就鎖定您班表，讓您墜機」等簡訊，2018年高雄客艙組員也收到「以華航副機師名號在交友網玩免錢…你們跟他飛到就是自己倒霉，小心炸彈喔！難保不會炸到無辜的人」訊息，婚外情事件引發飛安問題，基於企業經營自主權、業務上營運必要，調整蘇的職務未違反勞基法規定。

桃院也指華航與虎航為不同公司法人格，且調蘇到虎航，也無法免除飛安疑慮，沒調蘇到虎航當副機師，稱不上違反調動原則，判蘇敗訴。

蘇上訴，高院前審認為華航2018年間只收到3封威脅簡訊，約談蘇3次、召開1次DRB懲處，但華航以2018年內提及蘇威脅飛安炸彈簡訊的航班至少10個、機隊約談過4次、召開過2次DRB懲處，作為評定當年度考績的事實，顯然錯誤。另華航於2018年1月DRB會議，已就蘇婚外情所衍生的紛爭究責、記過，因夫妻在返還房屋訴訟中，媒體報導她婚外情，又申誡2次，在打考績時又給不利評價，違反一事不二罰和禁止重複評價原則。

高院前審認為DRB組織不合法，調職處分無效，判華航應給付125萬7655元薪資差額；華航和蘇皆上訴，最高法院認為雙方各自指摘高院判決對己不利部分都有理，因此廢棄、發回更審。

高院更一審認為飛安以滴水不漏為目標，不許苟且，蘇身為副機師，若因私人感情因素未獲妥適解決，以致後續報復手段引發飛安事故，將造成許多人身安全危害，不僅導致華航形象與商譽受損，也影響大眾飛航安全，華航有調整員工職務必要。

因簽派中心航務員的職務執掌、責任與副機師不同，自然有敘薪差異，更一審不認為是勞動條件變不利，判上訴駁回。

中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。圖／聯合報系資料照
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。圖／聯合報系資料照

華航 機師 炸彈

延伸閱讀

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

SkyTeam航空飛行挑戰賽 華航奪永續航空燃油轉型獎

華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

相關新聞

副機師劈腿收炸彈威脅…遭調職告華航又吞敗 法院：飛安要滴水不漏

中華航空A330機隊蘇姓副機師與空服員妻子結婚不久即劈腿另名黃姓空姐，離婚訴訟沸沸揚揚，華航認為蘇私生活混亂，還害員工屢...

失聯移工遇警棄車逃搭便車3同鄉傻眼 警跑百米聞到這味罪加一條

陳姓男子昨深夜駕車搭載3名友人去桃園火車站，半途遇桃園警分局青溪派出所巡邏員警攔查，沒想到陳男竟跳車逃逸，拋下同車傻眼的...

台積電高雄廠傳內鬼 包商負責人潛入無塵室偷電線

護國神山台積電F22高雄廠區驚傳包商工頭武姓男子潛入行竊，將施工中的無塵室內300公斤電線，順手牽羊企圖載走變賣，險害台...

嘉義火車站街友命案警逮涉嫌4嫌 檢方聲押獲准

年節家戶團圓，嘉義火車站地下道卻傳街友命案，大年初三清晨，62歲張姓街友因回收物品糾紛，與4名街友衝突，頭部腹部遭踢踹毆...

翻落邊坡大難不死他提國賠二審逆轉 平溪公所有疏失要賠近14萬

林男開汽車行經新北市平溪區106市道支線時，連人帶車翻滾掉落路邊下方「仙洞宮」之屋頂，他大難不死，車毀須報廢，他控因路基...

住近1個月霸王屋還敢襲警 新北男拒捕傷4警判刑3月

新北市一名洪姓男子去年5月下旬入住土城某飯店，竟連欠近一個月住宿房費未繳卻賴著不走，店家只能報警處理。不料警方到場後，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。