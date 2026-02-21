失聯移工遇警棄車逃搭便車3同鄉傻眼 警跑百米聞到這味罪加一條

陳姓男子昨深夜駕車搭載3名友人去桃園火車站，半途遇桃園警分局青溪派出所巡邏員警攔查，沒想到陳男竟跳車逃逸，拋下同車傻眼的3男，警追逐百米後逮到他，還發現陳男酒測值超標0.44毫克，警詢後依公共危險罪送辦，並通知移民署。

桃園分局說，青溪所員警陳佑義及盧育桓昨晚11時外出巡邏時，行經桃鶯路發現前方轎車的車牌已遭註銷，隨即上前鳴笛示意攔查，詎料，越南籍男駕駛將車停下後，猛然推開車門，連滾帶爬地往路旁暗巷狂奔，陳員見狀由後狂追，當街上演一場驚險警匪追逐戰。

盧員則留在現場喝令車內3名乘客下車受檢，同為越南籍移工的他們，下車時均一臉茫然，面對警方詢問他們與陳男的關係時，均表示與陳男不熟才於稍早進行的同鄉聚會中認識，而他們只是想搭個便車去火車站，不知陳為何要跳車逃，甚至把他們「丟包」，讓他們很尷尬。

當陳員放腿狂奔，追逐100公尺後，順利將體力早透支倒地的陳男在草叢旁制伏，清查身分發現，陳男早於去年已被通報為失聯移工，涉嫌潛逃年餘；員警於盤查過程中，還聞到陳身上散發濃烈酒氣，當場實施吹氣檢測，酒測值竟高達0.44毫克嚴重超標，罪加一條依法送辦。