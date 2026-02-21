台積電高雄廠傳內鬼 包商負責人潛入無塵室偷電線

護國神山台積電F22高雄廠區驚傳包商工頭武姓男子潛入行竊，將施工中的無塵室內300公斤電線，順手牽羊企圖載走變賣，險害台積電建廠工程延誤，橋頭地檢署對武男提起公訴，依業務侵占罪判處武男有期徒刑6個月。

判決書指出，正在興建中的台積電高雄廠F22-P2廠區，去年7月遭一名武姓包商工頭潛入無塵室工地、將廠區地下一樓數段規格不一、總重約300公斤的電線，分批塞進自己帶來的大型工具箱內，並慎重地鎖上銀色鎖頭，準備等收工後載運離場。

不料，武男的詭異行徑引起現場人員警覺，台積電建廠總包商漢唐集成公司的一名黃姓員工發現工具箱異常沉重且武男形跡可疑，當場報警處理，警方案發後在現場人贓俱獲，並查扣已被上鎖的電線與工具箱。

據了解，這批電線市場價值超過11萬元，武男在偵訊時供認坦承犯行，並表示有誠意與廠商達成和解，但漢唐集成方面並無和解意願，一定要告到底。