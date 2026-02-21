快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

台積電高雄廠傳內鬼 包商負責人潛入無塵室偷電線

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

護國神山台積電F22高雄廠區驚傳包商工頭武姓男子潛入行竊，將施工中的無塵室內300公斤電線，順手牽羊企圖載走變賣，險害台積電建廠工程延誤，橋頭地檢署對武男提起公訴，依業務侵占罪判處武男有期徒刑6個月。

判決書指出，正在興建中的台積電高雄廠F22-P2廠區，去年7月遭一名武姓包商工頭潛入無塵室工地、將廠區地下一樓數段規格不一、總重約300公斤的電線，分批塞進自己帶來的大型工具箱內，並慎重地鎖上銀色鎖頭，準備等收工後載運離場。

不料，武男的詭異行徑引起現場人員警覺，台積電建廠總包商漢唐集成公司的一名黃姓員工發現工具箱異常沉重且武男形跡可疑，當場報警處理，警方案發後在現場人贓俱獲，並查扣已被上鎖的電線與工具箱。

據了解，這批電線市場價值超過11萬元，武男在偵訊時供認坦承犯行，並表示有誠意與廠商達成和解，但漢唐集成方面並無和解意願，一定要告到底。

橋頭地院法官審理後認為，武男雖然在貨物出大門前就被抓到，但其將電線裝入私人工具箱並上鎖的動作，已等同於將他人財物置於自己獨立支配下，因此構成業務侵占罪既遂，雖物品已全數歸還廠商並未造成實質損失，最終仍判他6月徒刑。全案仍可上訴。

台積電高雄廠。圖／本報資料照
台積電高雄廠。圖／本報資料照

台積電 侵占 建中

延伸閱讀

周一台股有機會漲900點？記憶體會噴、台幣貶…郭哲榮：拉回是最後上車機會

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

台積南科2奈米擴廠 後年完工

胡瓜台積電賣在1680元！0050買了就當失憶…理財忠告：急與貪最易賠錢

相關新聞

嘉義火車站地下道街友遭圍毆身亡 嘉檢聲押4嫌

嘉義市火車站前站地下道大年初三驚傳街友命案。62歲張姓街友疑因回收物糾紛，與4名街友接連爆發衝突，遭踢踹毆打後倒地不起，...

控老公要殺她訴請離婚 審理大逆轉！女外遇生子反賠百萬

新竹陳女以張姓丈夫在臉書貼利刃照疑殺妻為由訴請離婚，未料法院審理時竟大逆轉。張男因女兒長相不像自己，鑑定後驚見撫養6年的...

台積電高雄廠傳內鬼 包商負責人潛入無塵室偷電線

護國神山台積電F22高雄廠區驚傳包商工頭武姓男子潛入行竊，將施工中的無塵室內300公斤電線，順手牽羊企圖載走變賣，險害台...

嘉義火車站街友命案警逮涉嫌4嫌 檢方聲押獲准

年節家戶團圓，嘉義火車站地下道卻傳街友命案，大年初三清晨，62歲張姓街友因回收物品糾紛，與4名街友衝突，頭部腹部遭踢踹毆...

翻落邊坡大難不死他提國賠二審逆轉 平溪公所有疏失要賠近14萬

林男開汽車行經新北市平溪區106市道支線時，連人帶車翻滾掉落路邊下方「仙洞宮」之屋頂，他大難不死，車毀須報廢，他控因路基...

住近1個月霸王屋還敢襲警 新北男拒捕傷4警判刑3月

新北市一名洪姓男子去年5月下旬入住土城某飯店，竟連欠近一個月住宿房費未繳卻賴著不走，店家只能報警處理。不料警方到場後，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。