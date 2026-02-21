嘉義火車站街友命案警逮涉嫌4嫌 檢方聲押獲准

年節家戶團圓，嘉義火車站地下道卻傳街友命案，大年初三清晨，62歲張姓街友因回收物品糾紛，與4名街友衝突，頭部腹部遭踢踹毆打，2小時後被發現死亡，警方逮捕涉案街友，依傷害致死罪移送偵辦，檢方聲請羈押，嘉義地方法院今中午以傷害致死重罪及被告居無定所有逃亡之虞，裁准羈押被告4人。

這已是3年第2起街友命案。2023年7月6日，57歲莊姓街友酒後與71歲、領有聽障身分的葉姓街友爆發口角衝突，釀成死亡悲劇，全案偵結起訴由法院國民法官審理中。3年發生2起街友命案，街友處境安全浮上檯面。

火車站地下道長年成為10多名街友棲身之所。今年冬天是改建前的最後寒冬。市府因應極端氣候短延時強降雨，配合國土署推動中山路與林森路口人行環境改善工程，將地下道改建滯洪池，總經費約2600萬元，預計年底完工。市府工務處表示，滯洪池工程加速設計作業，完成後發包動工，地下道將配合中山路（嘉雄陸橋至林森西路）及林森西路（文化路至忠孝路）人行道改善工程期程封閉，6月後實施，林森西路路段已進場施工。

嘉市列冊關懷街友約40餘人，社會處定期派員訪視，結合民間團體送暖；人安社會慈善基金會設平安站，提供住宿餐食醫療，協助街友重建生活。然而，仍有人因家庭失和、長期失業或資格不符低收入戶，選擇露宿街頭。