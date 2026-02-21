翻落邊坡大難不死他提國賠二審逆轉 平溪公所有疏失要賠近14萬

林男開汽車行經新北市平溪區106市道支線時，連人帶車翻滾掉落路邊下方「仙洞宮」之屋頂，他大難不死，車毀須報廢，他控因路基土質鬆軟崩塌、未設置警示標誌及護欄防護、路邊沒畫白線，提國賠求償49萬。法官一審駁回，二審合議庭逆轉，法官認為平溪區設置及管理有缺失，判決賠償13萬8500元。

林姓男子2023年12月上午10時開車行經新北市平溪區106市道支線時，連人帶車連續翻滾掉落下方「仙洞宮」之屋頂。林男主張，該道路未設置路側護欄、未畫設道路邊緣白線、未設置右轉彎警告標誌之設置或管理欠缺，導致他的車輛掉落道路側邊崩塌之坑洞，而沿懸崖連人帶車連續翻滾掉落，他腰椎傷痛需整復治療，並嚴重受驚經常惡夢。

林男認為，平溪區公所於該路段前方數百公尺處設置路側護欄及反光導標，反而未於較危險的事故道路（該處懸崖高度至少超過3層樓）設置路側護欄及右轉彎警告標誌，致用路人有掉落危險，顯然公共設施設置或管理有欠缺。

平溪區公所說明，106市道支線，自交叉路口至道路末端約600公尺，依交通部規定，路側護欄設置主要對象為設計速率大於或等於每小時80公里之道路為設置主要考量對象，其他道路則可視實際需要參考使用。事故道路限速為每小時40公里，路側護欄並非必要設施。

區公所並說，事故路段的坑洞，在於道路外側，並不在道路範圍內；依中央氣象署氣象資料，幾乎無雨，駕車衝出路外，是因駕車不當所致。106市道支線乃村里次要聯絡道路，經主管機關依道路使用狀況判斷，無另畫設道路邊緣白線需要。

一審法官認為，該路段並無設置護欄的必要性，道路右側有一坑洞，車輛如能依循道路柏油鋪設範圍行駛，當可避免事故發生。客觀上並不能排除因駕車不當所導致，無從認定區公所未於該路段設置「路側護欄」，在公共設施設置管理有欠缺。

二審合議庭法官檢視相關證據認為，一般駕駛人於陰雨天或夜間等光線非充足的時刻駛入該路段，難以即刻辨識道路範圍內之路面與道路外側之土坡，該路段確有畫設道路邊緣線以維護用路安全需要。

法官指出，事故道路路段未畫設道路邊緣白線，設置管理即有欠缺，但駕駛人未注意車前狀況，在道路右外側出現坑洞後繼續直行，未即時採取適當安全措施致事故發生，雙方疏失均為事故之發生原因，區公所應依國家賠償法負損害賠償責任。