住近1個月霸王屋還敢襲警 新北男拒捕傷4警判刑3月

新北市一名洪姓男子去年5月下旬入住土城某飯店，竟連欠近一個月住宿房費未繳卻賴著不走，店家只能報警處理。不料警方到場後，發現床上疑似有毒品喪屍菸彈，洪男見狀不僅抓起菸彈丟向窗外，還動手襲警打傷4名員警。新北地方法院日前依傷害罪判處洪男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，洪男去年5月24日入住土城區某飯店，卻長期積欠房費，直到隔月22日店家忍無可忍決定報警，土城警方4名派出所員警由飯店人員開門進入房內，赫然發現床上留有疑似依托咪酯菸彈，隨即詢問洪男是否施用毒品？不料洪男非但不配合，還拿起菸彈打算吸食並向窗外丟擲。

員警見狀立刻上前制止，卻遭洪男揮拳猛力攻擊，過程中甚至試圖搶奪警槍和拿起一旁的噴火罐，造成現場4警四肢多處紅腫擦傷，最後遭警合力壓制逮捕，依妨害公務及傷害等罪移送法辦。

審理期間，洪男將襲警責任全推給警方，表示是員警先動手才反抗，但法官認為，洪男不僅對依法執行職務的警員施以強暴，妨害警方勤務正常運作，更是挑戰公權力、藐視國家法秩序，行為應予非難，且尚未與4警和解，因此從一重依慯害罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885