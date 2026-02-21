聽新聞
為送心上人巧克力 新竹保全拍6社區名冊給房仲代價18萬
新竹黃男在竹苗地區擔任社區保全，為了送金莎巧克力給心儀女生，竟非法翻拍6社區住戶個資，傳送給擔任房仲的顏姓友人，造成住戶個資外流。新竹地院依違反個人資料保護法判處黃男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。
判決書指出，黃男近年在新竹、苗栗一帶擔任社區保全及代班保全，卻未盡職守護住戶隱私。2023年1月下旬至2月間，他在任職期間透過不詳管道蒐集「科大賀」、「夏川里美」、「太睿集」、「綠光森林22」、「實心甜」及「竹南遠雄新苑」等社區住戶的姓名、電話與地址。
黃男隨後以手機翻拍住戶清冊，透過通訊軟體LINE將個資傳送給從事房仲業的顏男，供其開發客源。檢警接獲檢舉後介入調查，發現黃男行為已導致大量住戶隱私外流，嚴重違反個人資料保護法。
檢方指控黃男疑似以每份資料300至400元代價販售個資。黃男否認，該金額只是聽保全學長提到的「行情價」，辯稱自己並未收錢。顏男出庭證訊時則坦言，確實有請黃男吃檳榔，或者買金莎巧克力讓黃男去送給喜歡的女生，作為提供名單的回饋。
法官認為，雖然黃男未直接取得金錢報酬，但顏男提供的檳榔、金莎巧克力等物，仍可視為非法利用個資的對價或不法利益，其行為已明確侵犯住戶的身分法益，造成損害。
法官審酌，黃男身為保全人員，理應深知住戶個資需嚴加保密，竟為了一己私利或人情，將住戶資料當成資源轉贈房仲，法治觀念明顯欠缺，最終依違反個人資料保護法判處黃男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，並沒收翻拍手機。
