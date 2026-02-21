嘉義火車站地下道街友遭圍毆身亡 嘉檢聲押4嫌
嘉義市火車站前站地下道大年初三驚傳街友命案。62歲張姓街友疑因回收物糾紛，與4名街友接連爆發衝突，遭踢踹毆打後倒地不起，約2小時後被發現時已身體僵硬、明顯死亡。警方循線查緝，將4名涉案街友依傷害致死罪嫌移送法辦，嘉義地檢署昨晚向法院聲請羈押。
檢方指出，2月19日上午10時許接獲嘉市警局第一分局通報，在西區嘉義火車站前地下道發現張男死亡。檢察官蕭仕庸隨即指揮警方現場採證、調閱監視器並核發拘票，拘提陳、邱、林及吳姓4名被告到案。
檢警調查，大年初三凌晨2時許，張男先在車站周邊與60歲吳姓街友發生爭執，遭踹倒後持續被猛踹；至上午8時左右，40歲邱男、58歲陳男及47歲林女又與張男理論，3人徒手毆打後離去。張男長時間倒臥地下道，未獲即時救助。約2小時後，陳男與林女折返，在3號出口附近發現張男已無呼吸、身體僵硬，報警求助，但救護人員到場評估已明顯死亡，未送醫急救。
檢察官蕭仕庸昨天上午會同法醫相驗，發現死者全身多處外傷與挫傷，外觀符合遭毆打致死情形。為釐清確切死因，排定25日上午囑託法務部法醫研究所法醫師解剖鑑定。
4名被告昨晚解送地檢署，經漏夜偵訊後，檢方認定涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，晚間11時向法院聲請羈押。檢方強調，將從嚴從速偵辦，同步與財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會啟動關懷機制，提供被害人家屬心理支持與必要協助，以維護社會法紀與人民生命安全。
