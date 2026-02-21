車禍冒用弟弟名義...檢察官、法官都沒發現 他莫名遭拘提喊冤

台中蔣姓男子騎車撞傷人被依過失傷害罪判刑3月確定，直到被拘提執行時才喊冤「不是他本人」，檢方比對照片才驚覺蔣被哥哥冒名，實際肇事者應為蔣兄，因當初檢方聲請簡易判決處刑、法院一審簡易庭採書面審理，蔣兄均未到庭才誤認，導致蔣蒙冤，法院裁定全案開始再審，可抗告。

經查，蔣男2025年3月25日無照騎機車經西屯區西屯路2段、惠中路口，闖紅燈左轉撞上騎滑板車的許姓男子釀他多處擦挫傷；經許男聲請調解委員會移送偵查，檢方傳訊蔣男未到，有警方製作道路交通事故談話紀錄表等，偵結依過失傷害罪嫌將他聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭書面審理，依檢警調查證據，認為蔣男顯有過失，審酌他闖紅燈撞到人，在與警員談話中坦承，但偵查時未到、沒和被害人和解，依過失傷害罪判他3月徒刑，得易科罰金。

後來台中地檢署囑託嘉義地檢署拘提蔣男到案執行時，蔣卻表示自己並不是本案過失傷害的當事人，檢方再比對車禍現場照片、拘提當事人面貌，驚見兩者竟然不同人，蔣也說懷疑被哥哥冒名。

檢方再借提服刑中的蔣兄詢問，他這才坦承車禍時冒用弟弟名義，再經許男指認實際撞到他的確實為蔣兄才對，由於出現新事證，足認蔣男遭冒名受罪，應改判無罪，因此向法院聲請再審。

台中地院查，蔣兄肇事後經檢方傳訊未到，經檢方聲請簡易判決處刑，中院一審原則上以書面審理，因此身為實際行為的人蔣兄，並未於偵查、審理時到庭應訊，原判決卷證中「無法看出真正犯罪的行為人」，檢察官聲請簡易判決時起訴對象即有實質上誤認。