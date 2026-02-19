AI換臉不雅片獲利千萬…小玉遭判刑6年4月抗告 最高法院裁定駁回

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網紅小玉（朱玉宸）利用AI換臉技術製作不雅影片獲利千萬元，涉違反個資法等罪，案經上訴，高等法院2024年針對他所犯之罪可易科罰金及不可易科罰金部分各判徒刑1年8月、5年，經聲請合併定應執行刑，高院判應執行6年4月徒刑，小玉又不滿定刑比例過重，提起抗告，最高法院審理後認為抗告無理由，日前裁定駁回。

高等法院裁定指出，小玉因涉違反個人資料保護法等罪，原遭新北地院以119罪判處各徒刑5月，應執行徒刑5年6月，經上訴，高院撤銷改判，針對不得易科罰金部分83罪各判徒刑7月，應執行徒刑5年，得易科罰金部分36罪各判徒刑6月，應執行徒刑1年8月。小玉再上訴，遭最高法院駁回。

小玉請求檢方聲請合併定應執行刑，高院審酌其犯行、手段等犯罪情節，犯後態度、賦歸社會可能性等，在不逾越法律外部性界限（不得重於1年8月及5年徒刑的總和）的範圍內，定合併應執行徒刑6年4月。

小玉不滿高院定刑比例過重，提起抗告，最高法院審理後認定，高院裁定並未違反比例原則，也未悖於定刑要件，原裁定無違誤，小玉抗告是憑己見指摘，抗告無理由，應予駁回。

網紅「小玉」朱玉宸（右）利用AI換臉技術，上網兜售牟取暴利。圖／本報資料照
網紅「小玉」朱玉宸（右）利用AI換臉技術，上網兜售牟取暴利。圖／本報資料照

