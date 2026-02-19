南方澳池碧宮香油錢兩度遭竊 警火速破案信徒樂喊「元帥顯靈」

春節期間不少民眾到廟宇走春祈福，宜蘭南方澳池碧宮正德堂竟兩度遭宵小入侵偷走5000多元香油錢，信徒氣憤，祈求「元帥神尊」顯靈，警方獲報後成立專案小組，迅速逮捕涉案的46歲夏姓男子，依竊盜罪嫌函辦。

南方澳池碧宮後方的正德堂奉祀正德元帥，有信徒發現，17日初一深夜11時37分、初二上午11時19分，兩度遭到宵小入侵，破壞捐獻箱的鑰匙再盜走香油錢，廟方估算損失約5000餘元，18日報警。

蘇澳警分局表示，18日接獲通報後，立即組成專案小組，調閱監視器後，鎖定46歲夏姓男子涉有重嫌，在獲報後2小時將其追緝到案，夏男是南方澳人，沒有固定工作，坦承缺錢花用才犯案，贓款已經全部花光。有信徒表示，夏男前幾年也在過年期間偷走信徒的靈龜（金龜）。

信徒接獲警方通知破案的好消息後，在社群平台發文感謝南方澳派出所，表示「法網難逃，人在做天在看，神明面前，真的不要僥倖」，還稱「正德元帥顯靈，不到12小時抓到，這件事靈驗到起雞皮疙瘩」。