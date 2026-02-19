影／春節鐵腕掃賭 台南警查緝職業賭場逮32人

台南市警三分局日前接獲情資，發現安南區一處公眾場所疑似聚眾賭博，經專案小組縝密蒐證、掌握不法事證，大年初二晚間展開查緝行動，當場查獲以天九牌賭博財物職業賭場，場主65歲黃男子及賭客共32人到案，統統依涉賭博罪嫌送辦。

台南市警三分局指出，昨晚動員偵查隊及轄內派出所警力共23人掃蕩查緝，現場查扣天九紙牌11副、骰子3顆、賭資10萬3900元及抽頭金3000元。主持人及賭客等32人統統被帶回分局調查。

警方清查相關事證，且該場所為公眾得以出入場所，將黃等32人依涉賭博罪嫌，經請示檢方後，均不解送地檢署，全部函送地檢署偵辦。