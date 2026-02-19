三角錐鐵鍊設路障堵出入口 惡鄰不讓通過判賠43萬

新竹曾姓男子不滿鄰地楊姓男子長期在自家唯一出入口前設置路障，害他買房兩年多無法裝潢入住，只能另租房屋居住，提告求償63萬餘元。新竹地院審理後認定楊男行為構成侵權，判賠43萬2000元。

判決書指出，曾男於2022年8月16日取得新竹市一處透天厝所有權，該屋對外通行須經過鄰地土地，且僅能由鐵捲門出入。兩造曾因通行權對簿公堂，2023年新竹地院確認曾男就該土地部分範圍有通行權，並認定鐵捲門為唯一出入口。

曾男主張，楊男明知他有通行權，仍自2022年8月16日起，在鐵捲門前放置三角錐、懸掛鐵鍊、停放廢棄車輛，還張貼公告稱將對違停車輛上鎖收費，直到2025年1月3日才移除，前後長達2年4個多月，導致他無法進行裝潢、搬運家具，也無法入住，只能每月以1萬8000元另行租屋，因此請求24個月租金共43萬2000元，並另求償20萬元精神慰撫金。

楊男則辯稱，設置物品只是防止外人占用土地，鐵鍊並未固定死鎖，三角錐也可移動，現場仍留有通道，並未完全封閉；且該屋仍有其他出入口可使用，鐵捲門並非唯一通道。至於租屋與否屬曾男個人選擇，與他行為無相當因果關係，精神賠償更無理由。

法官審理，新竹地院前案已經履勘現場並認定鐵捲門為唯一出入口，楊男不得再主張另有出入口。楊男長期在唯一出入口前堆置物品、停放車輛，並張貼「鎖車」、「收費」等字樣，客觀上已對通行造成實質障礙，亦足以產生威嚇效果，使一般人不敢強行進出，已逾社會生活可容忍範圍，構成侵權行為。

法官認為，房屋若無正常出入通道，即難以居住使用，曾男因無法利用自有住宅而另行租屋，租金支出與楊男行為間具相當因果關係。曾男提出租賃契約，每月1萬8000元尚屬合理，請求24個月租金43萬2000元有據，應予准許。